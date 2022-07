Hidden Deep – Neues Update für Sci-Fi-Horror

Das Sci-fi-Horror-Spiel Hidden Deep von Cogwheel Software erhält heute sein großes Update: ‘Kill it With Fire’. Spieler können eine Reihe widerlicher neuer Feinde mit dem brandneuen Flammenwerfer zu Grillkohle verarbeiten, die ersten NPCs des Spiels treffen, in drei neuen Leveln ihre Überlebensfähigkeiten auf die Probe stellen und vieles mehr. Zur Feier des neuen Updates gewährt Publisher Daedalic Entertainment dieses Wochenende 60% Rabatt für Hidden Deep auf Steam.

Über Hidden Deep:

Hidden Deep ist ein Sci-fi-Horror-Spiel, das von klassischen Horrorfilmen aus den 80ern und 90ern inspiriert ist und in dem Spieler allein oder mit bis zu drei Freunden eine Forschungs- und Bergbaustation unter dem Meeresboden erkunden. Drei neue Level stellen die Spieler jetzt vor noch mehr Herausforderungen.

Das ‚Kill it With Fire’-Update fügt dem Spiel drei neue Feinde hinzu, die das Erkunden der Einrichtung jetzt noch gefährlich gestalten als früher. Vor den Zombie-artigen Transmorphs sollte man sich in Acht nehmen. Auf der Flucht vor den Scuttlebugs ist ebenfalls Vorsicht geboten, sonst tritt man am Ende noch in deren Nester. Oder röstet sie einfach mit dem neuen Flammenwerfer. Wer Schusswaffen bevorzugt, der kann kleine und große Monster auch mit der Schrotflinte, kleinkalibrigen Pistole oder Maschinenpistole den Garaus machen. Wenn sie einem doch zu nah auf die Pelle rücken, können Spieler immer noch auf eine Brechstange zurückgreifen. Was gut genug für Mr. Freeman ist, ist auch gut genug für unser Rettungsteam.

Mit dem neuen Update gesellen sich außerdem zum ersten Mal NPCs zum Spiel hinzu. Momentan sind sie freundlich und bieten sogar ihr Hilfe an, aber wer weiß schon, ob sie für immer harmlos und hilfsbereit bleiben…

Hidden Deep befindet sich aktuell im Early Access auf Steam.