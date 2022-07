Connected Drive: Abofalle oder die Zukunft in der Automobilbranche

Seit kurzer Zeit bietet BMW auf dem Deutschen Markt, die bereits 2020 erstmals angekündigten buchbaren Optionen. Mit Connected Drive bricht BMW nun die digitalen Optionen in zusätzlich verbaute Funktionen, welche zusätzlich gebucht werden können. In diesem Fall kann man sich im BMW nun für 17 Euro im Monat über eine buchbaren Sitzheizung freuen. Wenn man auf diese nicht dauerhaft verzichten will, kostet diese 170 Euro im Jahr oder 270 Euro für ganze 3 Jahre. Für ganze 385 Euro soll diese dann ohne grenzen genutzt werden können.

Was man bisher bei Software Anbietern und im Gaming bereits kennt, soll nun auch zukünftig in der Automobilindustrie Einzug finden und monatlich Geld in die Kassen von BMW spülen. Abgesehen von der Sitzheizung kann man sich hier auch eine Lenkradheizung oder einen Fernlichtassistent buchen.

Es bleibt also abzuwarten, wie die restlichen Vertreter des Deutschen Automobil Marktes darauf reagieren.

