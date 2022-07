British Battleships in World of Warships

Die British Battleships laufen in World of Warships vom Stapel. Das neueste Update steht in den Startlöchern und bringt eine ganze Flut neuer britischer Schlachtschiffe für den Early Access, weitere Verbesserungen an den Modellen der US-Zerstörer und ein neues, zeitlich begrenztes Event mit sich bringt. Zusätzlich zu all diesen Inhalten enthält das Update 0.11.6 auch eine Reihe von Änderungen an der Wirtschaft im Spiel, der KI für Bot-Schiffe sowie Verbesserungen an der Benutzeroberfläche.

British Battleships

Das aktuelle Update bringt britische Schlachtschiffe der Stufen III bis X in den Early Access. Diese dynamische Reihe bietet Schiffe, die mit mächtigen Torpedos und dem Verbrauchsmaterial „Reparaturmannschaft“ ausgestattet sind, um im Kampf verlorene Gesundheit zu regenerieren. Die ikonische und historische Tier III Indefatigable und die Tier VI Renown stehen parat. Daneben gibt es fünf neue Projektschiffe. Diese sind die Tier VII Rooke, Tier VIII Hawke, Tier IX Duncan, Tier X St Vincent und Premium Tier VII Collingwood. Insbesondere die Ausstattung dieser Schiffe durch die breite Palette von Verbrauchsgütern dürfte für die Spieler von Interesse sein.

Zweite Welle der Überarbeitung der US-Zerstörermodelle

Das neue Update verpasst den noch nicht verbesserten Modellen der US-Zerstörer eine umfassende Überarbeitung. Insbesondere die Anpassungen an der Verteidigungsfähigkeit, den Strukturpunkten und der Positionierung von Torpedo-Rohren und Batteriegeschützen stehen im Vordergrund. Die Sims, Sims B, Sampson, Wickes, Clemson, Nicholas und Farragut laufen frisch überarbeitet vom Trockendock.

Titanen der Industrie-Event

Das Update bringt auch ein neues zeitlich begrenztes Event mit. Bei dem „Titanen der Industrie“-Event können die Spieler zwischen drei britischen Werften (Chatham, Elswick und Clydebank) wählen, um sie zu unterstützen. Wie gewohnt, bringt jede dieser Werften eine andere Belohnung, einen speziellen Kommandanten sowie britische Token mit. Diese können gegen eine Reihe von Belohnungen eingetauscht werden können. Unter den Belohnungen sind u. a. auch Schiffe, die im Early Access verfügbar sind, und permanente Tarnungen.

Die komplette Liste der Veränderungen, die das Update mit sich bringt, gibt es auf der Website des Publishers.

Für das Update werden am 14.07.2022 die Server zwischen 7:00 und 10:00 Uhr nicht erreichbar sein.

Quelle: Pressemitteilung Wargaming

