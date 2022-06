Streacom DA6 & DA6 XL – Die D-Serie ist da

Streacom präsentiert mit dem DA6 und DA6 XL zwei ganz außergewöhnliche ITX-Gehäuse. Durch ein offenes Design bietet die D-Serie eine einzigartige Bühne für spektakuläre Builds und viel Raum für Flexibilität und Kreativität.

Das Streacom DA6 und DA6XL im Detail:

Die Basis der Gehäuse bildet ein gebogener Rahmen aus Edelstahlrohr mit einem Boden und Deckel aus Aluminium. Mittels flexibel positionierbares Halterungen findet die Hardware hier ihren Platz und erlaubt so volle Flexibilität. Der Innenabstand der Rohre beträgt an den Seiten jeweils 150 mm, sodass sich hier beispielsweise vier 140 mm große Lüfter an den Seiten und zwei rückseitig verbauen lassen. Alternativ lässt sich auch ein 280-mm-Radiator unterbringen, so sind sogar Custom-Loops möglich.

Sogar das I/O-Panel ist flexibel gestaltet. Man kann es entweder am Boden oder an zwei Stellen am Deckel befestigen. Vorinstalliert ist ein Panel mit Power-Schalter und USB-C-Port an der Unterseite. Es werden jedoch weitere Varianten mitgeliefert, darunter sogar auch ein Fingerabdrucksensor für Windows Hello.

Enthalten sind Module für: