Steam Deck – Valve verdoppelt Liefervolumen

Gute Nachrichten für alle von euch die sich ein Steam Deck sichern wollen. Valve hat gestern auf Twitter bekannt gegeben, dass ab sofort doppelt so viele Steam Deck Geräte lieferbar sein werden als vorher. Die Reservierungsemails für das zweite Quartal wurden grade verschickt , für das dritte Quartal sollen sie in den nächsten Tagen rausgehen. Wenn ihr auf eure Email wartet, sie aber noch nicht angekommen ist, könnt ihr den Status eurer Reservierung auch hier überprüfen.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we’ll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7

— Steam Deck (@OnDeck) June 27, 2022