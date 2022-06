Mit INZONE will Sony PC-Gamer für sich gewinnen

In den vergangenen Stunden sorgte Sony mit einer Ankündigung für Begeisterung am Gaming-Markt. Mit INZONE präsentiert der japanische Konzern eine neue Marke, die den PC-Markt erobern soll. Dabei wurden bereits erste Produkte vorgestellt, die schon in den nächsten Wochen verfügbar sein werden.

Strategiewechsel bei Sony

Mit INZONE konzentriert sich Sony also nicht mehr ausschließlich auf den Konsolenmarkt. Stattdessen soll nun auch die steigende Anzahl an PC-Gamern mit hauseigenen Produkten versorgt werden. Hierbei setzt der japanische Konzern auf seine jahrelange Erfahrung im Gaming-Sektor.

„Angesichts unserer langen Tradition bei Audio- und Videotechnologien der Spitzenklasse sind wir überzeugt, dass wir mit unserer neuen Produktlinie allen, die ihr aktuelles Gaming-System aufrüsten möchten, noch mehr Optionen bieten. Wir möchten zum Wachstum der Gaming-Kultur beitragen, indem wir PC- und PlayStation-Nutzer/-innen umfangreichere Möglichkeiten eröffnen, ihr Leben durch Spiele zu bereichern“, so Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office, Sony Corporation.

Sony beschränkte sich aber nicht nur auf die Vorstellung der neuen Marke. Stattdessen stellte der Konzern bereits erste INZONE-Monitore und Headsets vor. Diese sollen schon in den kommenden Wochen im Handel erscheinen.

Die INZONE Gaming-Monitore

Die M-Serie wird die Monitore der Marke umfassen. Der brandneue M9 wird dabei das Flaggschiff von INZONE sein. Hierbei handelt es sich um einen 4K-Monitor mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Weitere Highlight des M9 sind die Full Array-Technologie mit Local-Dimming und eine schnelle GtG-Reaktionszeit von 1 ms.

Mit dem M3 stellt Sony einen zweiten Monitor vor. Hiermit will man vor allem Spieler:innen ansprechen, die regelmäßig zu Shootern greifen. Immerhin weist der M3 eine Bildwiederholrate von 240 Hz bei Full HD auf. Zusätzlich bietet der Monitor ebenfalls eine GtG-Reaktionszeit von 1 ms, sowie Variable Refresh Rate-Technologien. Dadurch sollen kleinste Bewegungen erkennbar werden, damit den Spieler:innen nichts mehr verborgen bleibt.

Die M-Serie bietet jedoch noch weitere Besonderheiten. INZONE wirbt besonders mit der Kompaktheit der neuen Monitore. Diese bietet den Nutzer:innen genügen Platz für Tastaturen und Mousepads. Die individuell einstellbare Höhe und Neigung sowie die breite Auswahl an Farben für die Hintergrundbeleuchtung sollen das Spielvergnügen zusätzlich optimieren. Die Monitore beinhalten außerdem eine automatische USB-Hub-Umschaltung. Diese ermöglicht es, bis zu zwei PCs über eine einzige Tastatur, eine Maus und ein Headset zu steuern, die an den Monitor angeschlossen sind.

Immer ein Schritt voraus mit den neuen INZONE-Headsets

Neben den Gaming-Monitoren stellte INZONE aber auch gleich seine H-Serie vor. Hierbei handelt es sich um drei Gaming-Headsets. Mit dem H9 und dem H7 bietet die neue Marke zwei kabellose Headsets, die über eine Akkulaufzeit von 32 und 40 Stunden verfügen. Vervollständigt wird die Serie von dem kabelgebunden INZONE H3. Alle drei Headsets verfügen über ein flexibles, klappbares Galgenmikrofon. Dieses soll auch mit einer Stummschaltfunktion ausgerüstet sein soll. Sony konzipiert die Form der Headsets dabei so, dass auch bei stundenlangen Sessions der Tragekomfort erhalten bleibt.

Ausgerüstet ist die H-Serie mit dem 360 Spatial Sound von Sony. Diese aktivierbare Funktion ermöglicht es den Spieler:innen, die Töne aus verschiedenen Richtungen wahrnehmen zu können. Dadurch sollen Schritte und Bewegungen der Gegner:innen präzise erkennbar werden. Wer die zugehörige Smartphone-App besitzt kann den Raumklang auch individuell auf die eigene Form der Ohren abstimmen.

Die Headsets besitzen außerdem Schallkanäle am Gehäuse. Diese sollen die Wiedergabe tiefer Frequenzen optimieren und für satte Bässe sorgen. Die kabellosen H9 und H7 stattet Sony zusätzlich mit einer eigens entwickelten Form der Membranen der Lautsprecher aus. Dies sorgt dafür, dass sowohl extrem hochfrequente Töne realistisch wiedergeben als auch authentische tiefe Frequenzen reproduzieren werden.

Der INZONE H9 besitzt zwei zusätzliche Funktionen. Neben dem Noise Cancelling, das euch richtig in das Spielgeschehen eintauchen lässt, verfügt das Headset auch über einen Ambient Sound Modus. Dieser sorgt dafür, dass ihr eure Umgebungsgeräusche weiterhin gut wahrnehmen könnt. So sollt ihr auch während dem Spiel nichts Wichtiges verpassen.

Preise und Verfügbarkeit

Schon in wenigen Wochen wird INZONE den Großteil seiner Produkte auf den Markt bringen. Ab Juli stehen die Gaming-Headsets bei zahlreichen Sony Vertragshändlern zum Verkauf. Für Einsteiger eignet sich vor allem das H3, das bereits für 99 Euro erhältlich sein wird. Die beiden kabellosen Headsets sind hingegen in einem höheren Preissegment eingeordnet. So wird das H7 für 229 Euro verfügbar sein, während das H9 mit seiner umfangreichen Ausstattung 299 Euro kosten wird.

Der genaue Verkaufstermin für die INZONE-Monitore wurde noch nicht festgemacht. Bekannt ist jedoch, dass das Flaggschiff M9 den Spieler:innen noch diesen Sommer für 1.099 Euro zur Verfügung stehen wird. Den Preis beziehungsweise Release-Termin des M3 gibt Sony zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Die genauen Detail zu den neuen INZONE-Produkten findet ihr auf der offiziellen Website von Sony.

Bildquelle: Sonypressemitteilung