Lian Li UNI FAN SL-INF 120 – Einzigartiger Look

Lian Li bietet mit den UNI FAN SL-INF eine neue Lüfterserie, die Features der UNI FAN-SL und AL-Lüfter vereint. Hinzu kommt durch Unendlichkeitsspiegel in der Mitte des Lüfters und auch seitlich ein ganz besondere Effekte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Lian Li UNI FAN SL-INF 120 im Detail:

Dank seiner starken Leistungswerte lässt sich der Lüfter sowohl als Gehäuselüfter, als auch an Radiatoren oder an CPU-Kühlern nutzen. Durch das praktische Stecksystem ist eine einfache und komfortable Montage sichergestellt. So lässt sich dann auch ein besonders aufgeräumtes Kabel-Management realisieren. Bis zu vier Lüfter lassen sich so über die Pin-Kontakte zu einem Cluster verbinden. Lediglich ein Lüfter muss mit Kabeln angeschlossen werden. Im Vergleich zur vorherigen Version wurde der Steckmechanismus verbessert und verkleinern. Das PWM- und RGB-Kabel wurde zu einem gemeinsamen 7-Pin-Kabel zusammengefasst. Für den Anschluss des neuen 7-Pin-Kabels wird ein Hub mitgeliefert. Zudem bieten die Lüfter eine exzellente Kühlung mit überschauberer Geräuschentwicklung. Die integrierte ARGB-Beleuchtung setzt die Lüfter dabei gekonnt in Szene.

1 of 12

Weitere Details im Überblick:

Cleveres Stecksystem für Daisy-Chaining und weniger Kabel

Edles Design mit Aluminiumrahmen

40 digital adressierbare RGB-LEDs und Unendlichkeitsspiegeleffekt

Drehzahl und Beleuchtung per L-Connect 3-Software steuerbar

Max. 2.100 U/min Drehzahl bei 29 dB(A)

104,14 m³/h max. Fördervolumen und max. 2,66 mmH2O statischer Druck

max. 2,66 mmH2O statischer Druck

Gummi-Entkoppler zur Vibrationsreduktion

Weitere Details finden sich bei Caseking.

Preise und Verfügbarkeit:

Einzeln kostet der Lian Li UNI FAN SL-INF 29,90 € und im 3er-Pack mit RGB-Controller 99,90 €. Der Lian Li SL UNI FAN L-Connect 3.0 Controller ist zu einem Preis von 24,90 € erhältlich. Die Verfügbarkeit wird mit Ende Juni angegeben.