Games With Gold Juli 2022 – Eine Achterbahnfahrt durch den Sommer

In Games with Gold Juli 2022 erwarten uns 4 neue Titel für die Sommerpause. Für die Series und One stehen Beasts of Maravilla Island und Relicta bereit. Für die 360 gibt es dann noch Thrillville: Off the Rails und Torchlight.

Games with Gold Juli 2022 – Xbox Series X, S und Xbox One

Beasts of Maravilla Island verfügbar vom 1. bis zum 31. Juli.

In dem 3D-Adventure Beasts of Maravilla Island schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Wildfotografin. Neugierig erkundet ihr die magischen Ökosysteme der Insel Maravilla, um außergewöhnliche Kreaturen zu entdecken, ihr Verhalten zu studieren und – was am wichtigsten ist – sie in ihrer ganzen Pracht zu fotografieren.

Relicta verfügbar vom 16. Juli bis zum 15. August.

Relicta ist ein physikbasiertes Spiel voller Rätsel aus der Ego-Perspektive, in dem ihr Magnetismus und Schwerkraft kreativ kombiniert, um die Geheimnisse einer mysteriösen Forschungsbasis zu erkunden. In den Tiefen des Mondes seid ihr auf euch allein gestellt und euer wissenschaftlicher Verstand ist das einzige Werkzeug, mit dem ihr das Leben eurer Tochter retten kannst.

Games with Gold Juli 2022 – Xbox 360

Thrillville: Off the Rails verfügbar vom 1. bis zum 15. Juli.

Seid ihr bereit für den ultimativen Freizeitpark? Dann ist Thrillville: Off the Rails genau das Richtige für euch. Entscheidet, welche Attraktionen ihr im Park aufbaut und wie heftig die verschiedenen Achterbahnen den Besuchern den Magen verdrehen. Hört auf die Bedürfnisse der Gäste und verschafft ihnen den ultimativen Tag im Vergnügungspark ihrer Träume.

Torchlight verfügbar vom 16. bis zum 31. Juli.

In dieser fantastischen Welt entscheidet ihr euch für eine von drei Charakter-Klassen und betretet das mysteriöse Städtchen Torchlight. Auf euren Erkundungen kämpft ihr euch durch jede Menge zufällig generierte Dungeons, in denen ihr euch den unterschiedlichsten gefährlichen Kreaturen stellt. Doch in den Tiefen der Dungeons warten auch spannende Aufgaben und noch mehr sagenhafte Schätze. Fasst euch also ein Herz, nehmt euren ganzen Mut zusammen und betretet die mysteriösen Welten von Torchlight – es lohnt sich.

Trailer zum neuen Monat Games with Gold.