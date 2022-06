In Games with Gold Juni 2022 erwarten uns wieder 4 Titel zum Herunterladen. Für die Series und One stehen Aven Colony und Project Highrise: Architect’s Edition bereit. Für die 360 gibt es dann noch Super Meat Boy und Raskulls.

Games with Gold Juni 2022 – Xbox Series X, S und Xbox One

Aven Colony verfügbar vom 1. bis zum 30. Juni.

Baut mit Aven Colony ein neues Zuhause für die Menschheit. Entdeckt Aven Prime, einen Planeten mit Wüsten, Tundren und Dschungeln. Lichtjahre von der Erde entfernt. Ihr sorgt für die erste extrasolare Siedlung der Menschheit, errichtet Kolonien, baut sie zu ausgedehnten Städten aus und stellt euch den Herausforderungen der Besiedelung einer neuen Welt.

Project Highrise: Architect’s Edition verfügbar vom 16. Juni bis zum 15. Juli.

Games with Gold Juni 2022 – Xbox 360

Super Meat Boy verfügbar vom 1. bis zum 15. Juni.

Super Meat Boy ist ein kniffliger Platformer, in dem ihr als animierter Fleischklops eure Freundin vor dem Bösen rettet. Ihr hüpft an Wänden, über Seen aus Kettensägen, durch einstürzende Höhlen und Unmengen von Nadeln. Wenn 300+ Level im Solo-Modus noch nicht ausreichen, bietet Super Meat Boy weitere epische Boss-Kämpfe, Unmengen freischaltbarer Geheimnisse, Warp-Zonen sowie versteckte Charaktere.

Raskulls verfügbar vom 16. bis zum 30. Juni.

Raskulls ist ein verrücktes Jump-’n‘-Run mit jeder Menge Action! Eure Quest führt euch durch drei Kapitel und 60 Level, in denen ihr springt, fallt, schwimmt, schlägt und euch einen Weg durch die riesige Raskulls-Welt bahnt! Neben dem Solo-Modus wartet auch ein Multiplayer auf euch, sowohl online als auch per Couch-Koop.

