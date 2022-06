Tief in der unendlichen Weite des Alls lauert das Böse. Und jede Menge Horror-Action, sofern der Enthüllungstrailer zu Aliens: Dark Descent nicht zu viel verspricht.

Publisher Focus Entertainment und Entwickler Tindalos Interactive in Zusammenarbeit mit 20th Games haben das Singleplayer Squad-Basiertes Actionspiel innerhalb des ikonischen Alien Franchise angekündigt. Das Spiel ist in Entwicklung für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC.

In der neuen Alien Story müssen die Spieler einen Squad von Marines in Echtzeitkämpfen beweisen. Dabei müssen sie gegen die tödlichsten Kreaturen, welche die Menschheit je gesehen hat, in den Kampf ziehen.

John Bert, Managing Director bei Focus Entertainment in seinem Statement zum Spiel: “Wir sind geehrt mit 20th Century Studio und Disney an einem neuen Projekt zu diesem einzigartigen Franchise gemeinsam mit unseren exzellenten Partnern bei Tindalos Interactive arbeiten zu können. Ihre Erfahrung, ihr Talent und ihre Passion für die Lizenz werden Aliens: Dark Descent zu einem ikonischen neuen Kapitel in der Alien Reihe machen.”

Ein Veröffentlichungsdatum wurde leider noch nicht genannt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Release erst im kommenden Jahr erfolgen wird. Sobald wir diesbezüglich Neuigkeiten oder auch sonstige Informationen zu dem Spiel haben, werden wir wieder berichten.

Quelle: Pressemitteilung Focus Entertainment

