Aliens Fireteam Elite – Crossplay mit Einschränkungen

Demnächst dürfen wir erneut Jagd auf die berüchtigten Xenomorphen machen. Wenn Aliens Fireteam Elite in wenigen Wochen erscheint, müssen wir uns jedoch auf Einschränkungen beim Thema Crossplay einstellen.

Wie wir bereits berichteten erscheint Aliens Fireteam Deluxe am 24. August für PC, Xbox One, Xbox Series X und S, sowie Playstation 4 und PS5. Die Entwickler der Cold Iron Studios haben jetzt allerdings ein wenig Wind aus den Segeln der Vorfreude genommen. Der Grund: Es wird kein vollständiges Crossplay geben.

Statt dessen werden Spielerinnen und Spieler jeweils nur plattformübergreifend in der jeweiligen Konsolenfamilie spielen dürfen. Heißt konkret, dass die Xbox und die Playstation User jeweils unter sich bleiben werden. Was das konkret für die Wartezeiten für Multiplayer-Partien bedeutet, wird erst die Zeit zeigen. Üblicherweise stehen zum Release immer genügend Spieler:innen in den Startlöchern und erst im Verlauf der folgenden Monate dünnt diese Schar etwas aus. Gut möglich also, dass es in ferner Zukunft einen Tag X geben wird, an dem man doch vollständiges Crossplay anbieten wird, schlicht aus dem Grund, damit die Runden schneller stattfinden können.

Aliens Fireteam Elite ist als Budget-Spiel für knapp 40€ bereits vorbestellbar, wie z.B. hier bei Amazon.



Über das Spiel

Aliens: Fireteam ist ein Koop-Survival-Shooter in der Third-Person-Perspektive, der im ikonischen Alien-Universum angesiedelt ist und dein Feuerteam aus kampferprobten Mariens in einen verzweifelten Kampf gegen die Xenomorph-Bedrohung schickt.

Die ultimative Jagd

Spiele eine entscheidende Rolle bei den epischen Ereignissen, die sich 23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie zutragen, und stelle dich als Colonial Marine an Bord der UAS Endeavor in vier verschiedenen Kampagnen der Xenomorph-Bedrohung.

Überlebe den Schwarm

Kämpfe gegen über 20 verschiedene Arten von Feinden, zu denen auch 11 unterschiedliche Xenomorphs – vom Facehugger bis hin zum Praetorian – gehören und die alle eigene Taktiken anwenden, um verletzliche Marines anzugreifen, zu überlisten und auszuweiden.

Personalisiere dein Feuerteam

Wähle aus fünf einzigartigen Klassen – Schütze, Abrissexperte, Techniker, Arzt und Aufklärer – die alle über eigene Spezialfähigkeiten und Charaktereigenschaften verfügen. Nutze ein großes Arsenal aus 30+ Waffen und 70+ Mods/Aufsätzen, um der Alien-Bedrohung Herr zu werden.