Im neuen Survival Hit ist Leder ein wichtiger Rohstoff, um eure Ausrüstung zu verbessern. So könnt ihr es herstellen.

Leder ist ein wichtiger Rohstoff im Survival Spiel V Rising, doch um es herstellen zu können müsst ihr erst einen Boss besiegen und eine Werkbank besitzen. In diesem Guide erfahrt ihr, wie ihr Leder herstellen könnt.

V Rising Leder herstellen: So funktioniert es

Leder in V Rising ist ein Rohstoff, den ihr schon relativ früh im Spiel benötigt. Allerdings erklärt das Spiel nicht direkt, wie ihr es herstellen könnt und was dazu alles nötig ist. Eine der ersten Quests, für die ihr das Leder beschaffen müsst, ist die Quest zum Upgraden eures Castle Hearts. Neben Kupferbarren benötigt ihr auch eine gewisse Anzahl an Leder, wie ihr das bekommt, wird aber nicht verraten.

In dieser Phase des Spieles habt ihr aber sicher schon einige Wildtiere erlegt und die von ihnen fallen gelassenen Animal Hides in der Tasche. Ein logischer Schritt wäre nun also daraus Leder herzustellen, doch damit ihr das könnt braucht ihr erst die passende Gerberei (Tannery), welche ihr aber noch nicht bauen könnt.

Keely the Forest Archer

Um an die Blaupause für die Tannery zu gelangen, müsst ihr erst einen bestimmten Boss in der Spielwelt besiegen – Keely the Forest Archer. Um die Jägerin aufzuspüren, solltet ihr zuerst ihre Blutspur am Blood Altar aktivieren, diese hilft euch den jeweiligen Boss einfach aufzuspüren. Damit ihr gegen Keely eine Chance habt, solltet ihr Level 20 erreicht haben.

Keely the Forest Archer findet ihr im Bandit Trapper Fort nordöstlich des Farbane Waldes. Sie wird von einigen Banditen begleitet dich euch beim Kampf natürlich mit angreifen werden, zudem laufen weitere Gegner Patrouillen, welche, wenn ihr zu nah an ihnen herankommt auch in den Kampf mit eingreifen werden.

Habt ihr Keely besiegt, bekommt ihr nach dem Absorbieren ihres V Bloods die Blaupause für die Gerberei und könnt, nachdem ihr sie in eurem Schloss gebaut habt, nun ab sofort Leder herstellen. Für ein Leder benötigt ihr übrigens 16 Wildtierhäute, ihr solltet also auf euren Streifzügen durch den Wald immer mal wieder welche davon erlegen.

