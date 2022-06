(Guide) V Rising: Seelensplitter Fundorte und Verwendung

In diesem Guide verraten wir euch wo ihr die Seelensplitter in V Rising findet und wie ihr diese verwendet um die stärksten Buffs im Spiel zu bekommen.

Seelesplitter sind im Vampir Survival Spiel V Rising eines der mächtigsten Gegenstände, die ihr in der Spielwelt finden könnt. Um sie zu erlangen, müsst ihr die stärksten Gegner im Spiel bezwingen oder wenn ihr auf einem PvP Server spielt, sie von feindlichen Clans erobern. In unserem Guide verraten wir euch, wo ihr die Seelensplitter findet und wie man sie verwendet.

Diese Seelensplitter gibt es im Spiel:

Aktuell gibt es insgesamt drei unterschiedliche Seelensplitter in der Spielwelt zu finden, jeder Splitter verleiht euch andere Eigenschaften.

Diese Buffs bekommt ihr mit den jeweiligen Seelensplitter:

Seelensplitter von Solarus:

Erhöht die Resistenz gegen die Sonne um +50

Erhöht die Geschwindigkeit von Nahkampfangriffen um +5 %

Verstärkt die physische Kraft um +10

Seelensplitter des geflügelten Schreckens:

Erhöht die Resistenz gegen Silber und Feuer um +50

Steigert die Zaubermacht um +10

Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei Zaubern um +5 %

Seelensplitter des Behemoth:

Erhöht die Resistenz gegen Knoblauch sowie eure heilige Kraft um +50

Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um +5 %

Die Ausbeute beim Sammeln von Rohstoffen ist um +20 % erhöht

Hier findet ihr die Seelensplitter in V Rising:

Wie es schon der Name verrät, werden die Splitter von drei der stärksten Bosse im Spiel bewacht. Habt ihr in eurer Festung bereits das Auge der Dämmerung gebaut, wird euch die Location der einzelnen Splitter auf eurer Map angezeigt.

Dies gilt zumindest, wenn ihr auf einem PvE Server spielt. Seid ihr mit eurem Charakter auf einem PvP Server beheimatet ist es möglich, dass die Seelensplitter bereits im Besitz anderer Spieler sind. Aber auch hier zeigt euch das Auge immer die exakte Position der drei Splitter an, nur eben, dass ihr sie nun durch einen Raid erobern müsst.

Auf einem PvE Server gibt es mehrere Instanzen der Splitter, sodass jeder Spieler die Chance hat diese zu erobern.

So benutzt ihr die Splitter um Buffs zu bekommen:

Habt ihr es geschafft einen begehrten Seelensplitter zu erbeuten, müsst ihr ihn nur noch mit nach Hause nehmen. Das ist allerdings gar nicht so einfach! Solange ihr einen Seelensplitter bei euch tragt, ist eure Bewegungsgeschwindigkeit verringert, ihr könnt kein Pferd, kein Portal und auch keine Zauber benutzen. Der Weg in die eigene Festung wird also schwierig, weshalb ihr euch hier am besten von befreundeten Spielern begleiten lasst.

Sobald es euch gelungen ist, den Seelensplitter in die eigene Burg zu bringen, müsst ihr diesen jetzt nur noch platzieren. Dazu zieht ihr den Splitter auf einen der Hotkeys und benutzt diesen dann an geeigneter Stelle. Nun könnt ihr mit diesen interagieren und einen der stärksten Buffs im Spiel bekommen, welcher jeweils für 2 Stunden anhält.

Ihr seid noch am Anfang eurer Karriere als legendärer Vampir in V Rising? Dann helfen euch sichere unsere Guides für den Alpha Wolf oder das Herstellen von Leder und Eisen weiter.