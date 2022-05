Der Alpha Wolf ist der erste Boss in V Rising, in diesem Guide erfahrt ihr, wo man den Alpha Wolf findet und welches Level ihr zum Besiegen des Bosses benötigt.

Hier findet ihr den Alpha Wolf in V Rising

Den Alpha Wolf findet ihr in einer Höhle östlich des Farbane Woods. Für den Bosskampf gegen den Boss Wolf benötigt ihr Level 16 oder höher. Da es der erste echte Kampf mit einem Boss im Spiel ist, führ euch das Tutorial durch eine Kettenquest normalerweise dorthin.

Haltet euch einfach östlich der Kupfermine, welche sich im Norden des Desecrated Graveyards befindet, dann stoßt ihr auf die Höhle des großen Wolfs. Kurz nach dem Betreten der Höhle greift euch der Wolf an, seit also gut auf den Kampf vorbereitet. Sollte sich der Alpha Wolf nicht in dieser Höhle befinden, gibt es noch zwei weitere Spawn Locations. Diese findet ihr auf der östlichen Seite des Waldes, folgt am besten einfach weiter der Blutspur des Wolfs Anführers.

Im Kampf teilt der Wolf ordentlich Schaden aus, hat dafür aber nur eine recht begrenzte Reichweite, haltet euch also während seiner Attacke von ihm fern und kontert dann mit ein paar Schlägen oder benutzt einen Fernkampf Zauber. Außerdem ruft sich der Alpha Wolf weitere „normale“ Wölfe zu Hilfe, welche zwar nicht so viel Schaden anrichten, uns aber beim Ausweichen stören können, erledigt diese also zuerst.

Habt ihr den Boss erfolgreich gelegt, vergesst nicht dessen V Blood zu entziehen. Dieses schaltet den ersten Zauber für euch frei, ab sofort könnt ihr euch selbst in einen Wolf verwandeln und damit schneller durch die Welt reißen. Zudem erkennen euch andere Wildtiere als freundlich an, solange ihr euch in der Wolfsform befindet.

Seid ihr auf der Suche nach weiteren Guides zum neuen Steam Hit V Rising? Dann schaut in unserer Guide-Sammlung vorbei, welche wir ständig für euch erweitern werden.