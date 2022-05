Top Gun: Maverick erlebt ersten Höhenflug

Top Gun: Maverick legt an seinem Eröffnungswochenende einen Traumstart hin und erobert die Kinocharts.

Drittbester Start des Jahres

Lange hat es nicht gedauert bis Top Gun: Maverick die Nummer 1 der deutschen Kinocharts für sich erobert. Beindruckende 612.500 Besucher lockte der Blockbuster vergangenes Wochenende in die Kinosäle. Damit spielte der Film hierzulande bereits jetzt 6,34 Millionen Euro ein und erlebt somit den drittbesten Start des Jahres 2022.

Auch in den USA ist der Film nur schwer zu toppen. Am Eröffnungswochenende lief der Blockbuster in 4732 Kinos und spülte dort 134 Million Dollar in die Kassen. Das dürfte auch Tom Cruise freuen. Immerhin stellt der Actionfilm damit einen persönlichen Rekord für ihn auf. In der langjährigen Karriere des Schauspielers schaffte es keiner seiner Streifen bereits am Startwochenende die 100-Millionen-Dollar-Marke zu knacken.

Davon handelt Top Gun: Maverick

Mehr als 30 Jahre sind vergangen seitdem Pete „Maverick“ Mitchell in Top Gun als Navy-Pilot über unsere Leinwände düste. Doch auch nach all den Jahren ist Maverick immer noch nicht daran interessiert, das Cockpit endgültig hinter sich zu lassen. Der furchtlose Testflieger wird ausgewählt, eine Gruppe von Top-Gun-Absolventen für eine Sondermission zu trainieren. Und einer der Neulinge ist niemand geringer als der Sohn von Mavericks verstorbenen Freund „Gosse“.

Maverick muss sich seinen Ängsten und seiner Vergangenheit stellen. Denn die äußerst gefährliche Sondermission wird dem Top-Piloten alles abverlangen und von allen, die für den Einsatz auserwählt wurden, das ultimative Opfer fordern.

Und alle Top Gun-Fans aufgepasst! Wer schon immer mal selbst in das Cockpit von Maverick schlüpfen wollte, kann sich diesen Wunsch jetzt mit der Expansion für den Flight Simulator erfüllen.

Bildquelle: Twitter @TopGunMovie