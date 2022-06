Game Pass Juni 2022 – Für die Götter, Ruhm und Ehre

In Xbox Game Pass Juni 2022 geht es unverkennbar um Götter, Ruhm und Ehre. Eine Reise in das alte Ägypten, als Krieger in Angesicht des Todes oder als Ninja. All das erlebt ihr mit der Game Pass Ultimate Mitgliedschaft.

Xbox Game Pass Juni 2022 Konsole

Ab 01. Mai:

For Honor: Marching Fire Edition

Ab 02. Mai:

Ninja Gaiden: Master Collection

Ab 07. Mai:

Assassin’s Creed Origins

Chorus

Disc Room

Spacelines from the Far Out

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot am 15. Juni:

Darkest Dungeon

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

GreedFall

Limbo

Worms Rumble

> Die Nachzügler aus Ende Mai.

Im Herzen der Schlacht von For Honor.

