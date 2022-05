Avatar: The Way of Water – Erster offizieller Teaser

13 Jahre sind vergangen, seitdem uns James Cameron in Avatar in die Welt von Pandora entführt hat. Doch das Warten hat ein Ende! Kommenden Dezember erhält die Geschichte mit The Way of Water endlich ihre erste Fortsetzung.

Nun ist auch endlich der erste Teaser zu Avatar: The Way of Water veröffentlicht worden. Die Preview verspricht, dass das Sequel mindestens genauso imposant und bildgewaltig wird, wie der Auftakt der Filmreihe!

The Way of Water – Teaser Analyse

Die erste Hälfte des Trailers zeigt uns beinahe ausschließlich die umwerfenden Weiten des Mondes Pandora. Vor allem die atemberaubende Unterwasserwelt dürfte im neuen Teil eine wichtige Rolle spielen. Das heimische Volk der Na’vi hat den Kampf gegen die Menschheit überwunden und lebt in Frieden und Harmonie.

Doch der Trailer zeigt uns, dass die Ruhe auf Pandora nur von kurzer Dauer ist. Immerhin bereiten sich die menschlichen Truppen auf eine neue Schlacht vor. Futuristische Helikopter und andere Waffen dürfen natürlich nicht fehlen. Auf der Seite der pandorischen Stämme stehen erneut die Protagonisten des ersten Teils. Der Ex-Marine Jake Sully und die Na’vi Neytiri haben in der Zwischenzeit eine Familie gegründet. Doch auch sie müssen den Erdbewohnern erneut im Kampf gegenübertreten.

Alte und neue Gesichter

In Avatar: The Way of Water werdet ihr bekannte Figuren aus dem ersten Teil wieder sehen. Dazu kommen aufstrebenden Jungschauspieler, die den Nachwuchs des Protagonisten-Duos verkörpern. Und auch Kate Winslet hat in dem Sequel eine Rolle ergattert. Ihr Charakter ist bereits kurz im Trailer zu sehen, wobei sie als Na’vi nur schwer erkennbar ist. Aus Spoilergründen gehen wir hier nicht genauer auf die weitere Besetzung des Films ein. Den bereits bestätigten Cast könnt ihr aber unten im Quellenverzeichnis auf IMDb nachlesen.

Das Interesse der Filmliebhaber scheint enorm zu sein und wird sicher noch weiter steigen. Bis zum Start des zweiten Teils der Avatar-Pentalogie dauert es aber noch einige Monate. Bis dahin können wir auf weitere Trailer und zusätzliches Bildmaterial gespannt sein. Und wer von Avatar nicht genug bekommen kann, darf sich mit Avatar: Frontiers of Pandora auf einen Game-Ableger der Reihe freuen.

