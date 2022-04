Oster-Gewinnspiel 2022 – Tag 7

Heute gibt der Osterhase noch mal volle Power! Zusammen mit Seasonic verlosen wir zwei Netzteile für deinen nächsten PC Build!

Die Seasonic B12-BC und G12-GC Netzteile für den PC

Die B12 BC Serie ist im Standard-ATX-Formfaktor und in den für PC-Systeme üblichen Wattzahlen erhältlich. Das Seasonic B12 BC erreicht den 80 PLUS® Bronze-Standard mit einem Wirkungsgrad von mindestens 82 %, 85 % und 82 % bei 20 %, 50 % bzw. 100 % Betriebslast. Diese Effizienz in Kombination mit der aktiven Leistungsfaktor-Korrektur ermöglicht es den Netzteilen der B12 BC-Serie, die Energieverschwendung zu verringern, was sich in Einsparungen bei den Energiekosten für die Benutzer niederschlägt. Die B12 BC-Geräte sind nicht nur äußerst effizient, sondern nutzen auch das LLC-Resonanzwandler-Design und die branchenführende Smart and Silent Fan Control (S2FC).

Die G12 GC-Serie ist im Standard-ATX-Formfaktor und in den für PC-Systeme üblichen Wattzahlen erhältlich. Die Seasonic G12 GC-Serie erreicht den 80 PLUS® Gold-Standard mit mindestens 87 %, 90 % und 87 % Wirkungsgrad bei 20 %, 50 % bzw. 100 % Betriebslast. Dank dieser Effizienz in Verbindung mit der aktiven Leistungsfaktor-Korrektur sind die Netzteile der G12 GC-Serie in der Lage, die Energieverschwendung zu verringern, was sich in Einsparungen bei den Energiekosten für die Benutzer niederschlägt. Die G12 GC-Geräte sind nicht nur äußerst effizient, sondern nutzen auch das LLC-Resonanzwandler-Design und die branchenführende Smart and Silent Fan Control (S2FC).

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden. Inhalt laden

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 24.04.2022, 23:59 Uhr