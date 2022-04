Oster-Gewinnspiel 2022 – Tag 6

An Tag 6 unseres Oster Gewinnspiels 2022 hilft euch der Osterhase zusammen mit Fractal Design einen kühlen Kopf zu bewahren – oder zumindest eurer CPU.

Die Lumen S24 All in One Wasserkühlung:

Passe das Design deiner Wasserkühlung ganz an deine persönlichen Vorlieben an, egal ob unaufdringlicher Look oder beeindruckende RGB Effekte. Lumen bietet sechs LEDs, die über das Motherboard oder RGB Controller gesteuert werden können. Dank der Kompatibilität mit den gängigen Intel / AMD Sockeln und den RGB Standards zahlreicher Hersteller ist die Lumen Serie sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Nutzer extrem attraktiv.

Das Dual-Design ermöglicht gleichermaßen einen unaufdringlichen Look oder eine beeindruckende, über das Motherboard UI gesteuerte Beleuchtung

Die abnehmbare Abdeckung kann in 90 Grad Schritten verstellt werden, sodass in jeder Orientierung der Wasserkühlung eine horizontale Positionierung des Logos möglich ist

Voraufgetragene Wärmeleitpaste garantiert eine unkomplizierte und komfortable Installation

Technische Details der Lumen S24

Typ: intern (geschlossenes System)

Kühlkörper CPU

Kühlkörpermaterial: Kupfer

Kompatibilität: CPU 1150/​1151/​1155/​1156/​1200, 1356/​1366, 2011-0/​2011-1/​2011-3/​2066, AM2/​AM2+/​AM3/​AM3+, AM4, FM1/​FM2/​FM2+

Radiatorgröße: 240mm

Radiatordicke: 27mm

Radiatormaterial: Aluminium

Lüfter2x 120mm, 500-2000rpm, 10-33.2dB(A), 22.09-95.14m³/​h, 0.23-2.34mmH₂O

Pumpe: 12V

Anschlüsse: G1/4″

Besonderheiten: LED (RGB)

Herstellergarantie: fünf Jahre

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 24.04.2022, 23:59 Uhr

Quelle: Fractal Design