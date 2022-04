Chained Echoes – Neuer Trailer zeigt Monsterdesign

Wie Deck13 und Entwickler Matthias Linda bekannt geben, zeigt ein neuer Trailer zu Chained Echoes das Monsterdesign und andere Features. Das JRPG erscheint im vierten Quartal 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und über die Abwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der Kontinent Valandis ist vom Krieg über Generationen gezeichnet. Außerdem gibt es Gerüchte, dass eine furchtbare Massenvernichtungswaffe eine realistische Bedrohung darstellt. Kann eine Gruppe Fremder den Frieden wiederherstellen? Kann die Waffe zerstört werden? Unterstützer des Kickstarters von 2019 versuchen genau diese Fragen gerade zu klären

Nimm dein Schwert, kanalisiere deine Magie und steig in deinen Mech. Chained Echoes ist ein 16-bit RPG mit Anleihen an die SNES Ära. Es ist angesiedelt in einer Fantasywelt in der Drachen fast genauso normal sind wie Piloten in mechanischen Anzügen. Folge einer Gruppe von Helden, welche einen ganzen Kontintent voller interessanter Charaktere, fantastischer Landschaften und furchteinflößenden Monstern bereisen. Kannst du den Frieden zurück nach Valandis bringen – ein Land, welches durch Generationen des Krieges gezeichnet ist und in dem Verrat hinter jeder Ecke lauert?

Chained Echoes legt außerdem einen starken Fokus auf eine außergewöhnliche Geschichte, in der eine Gruppe von Helden durch den Kontinent Valandis streift, um den Krieg zwischen drei Königreichen zu beenden. Auf ihrer Reise werden sie nicht nur die üblichen Dungeons erkunden, sondern auch düstere Wälder, fliegende Inseln, Gebirgspässe, Wüsten und vieles, vieles mehr.

Nehmt euer Schwert, wartet euren Mech und beruhigt euren inneren Echsenzauberer. Dann seid ihr bereit für den neuen Trailer zu Chained Echoes. Dieser wurde heute von Deck13 und Entwickler Matthias Linda veröffentlicht. Der epische neue Trailer hält so ziemlich alles bereit, was der Titel später in diesem Jahr seinen Spielern bieten wird. Von beeindruckendem Pixelart-Wahnsinn bis zu packenden rundenbasierten Kämpfen, welche den perfekten Mix zwischen Science Fiction und klassischer Fantasie eindrucksvoll unter Beweis stellen. Doch der Trailer zeigt noch mehr als glorreiche Musik und einen ersten Ausblick auf das ausgefeilte Monsterdesign.