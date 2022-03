Rücktritt Amazon Game Studio Chef räumt Posten

Rücktritt Amazon Game Studio Chef Mike Frazzini hat überraschend seinen Posten geräumt.

Mike Frazzini, der das Unternehmen maßgeblich mit aufgebaut hat, teilte in einem Statement gegenüber Bloomberg mit, dass er das Unternehmen aus familiären Gründen verlässt, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

„Mike war bei den Anfängen von Amazon Games dabei und seine Führungsqualitäten und seine Beharrlichkeit haben dazu beigetragen, das Spielegeschäft von Grund auf aufzubauen“, heißt es in einem weiteren Statement.

„Unsere jüngsten Erfolge mit New World und Lost Ark sind das Ergebnis der langfristigen, kundenorientierten Vision für Spiele, die er mit aufgebaut hat. Wir sind sehr dankbar für all seine Beiträge und wünschen Mike das Allerbeste“.

In den vergangenen Jahren nach der Gründung erzielten Amazon Game Studios nie den großen Durchbruch. So wurde erst 2021 das hoffnungsvolle MMO zu Der Herr der Ringe eingestellt, an welchem Amazon in Zusammenarbeit mit Athlon Games bereits schon geraume Zeit arbeitete. Es hatte wohl Streitigkeiten mit Tencent gegeben.

Letztlich fuhren aber Titel wie New World und zuletzt Lost Ark die erhofften Erfolge und es bleibt zu hoffen, dass der mögliche Nachfolger an diese Erfolge anknüpfen kann. Mike Frazzini kam aus Amazons Buchabteilung und hatte bislang keinerlei Erfahrungen auf dem Gaming-Sektor gemacht.