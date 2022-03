Pokémon Weltmeisterschaft 2022 – Ort und Termine bekannt

Pokemon around the world! Gleich mehrere Spiele der Reihe sollen zum Zuge kommen, wie man nun bekannt gab.

Die Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 findet vom 18. bis 21. August 2022 in London statt, genauer gesagt im ExCel London. Die besten Pokémon-Spieler werden eingeladen, in den Videospielen Pokemon Schwert und Pokemon Schild, im Pokemon-Sammelkartenspiel, in Pokemon Tekken DX, in Pokemon UNITE und in Pokemon GO um den Weltmeistertitel zu kämpfen.

Der Rahmen des Turniers wird weiterhin im Zeichen der Covid-Pandemie stehen, weshalb die Hygienemaßnahmen nach wie vor bestehen bleiben. Sofern ihr Lust auf die Turniere habt, solltet ihr euch schon jetzt den Youtube-Kanal der Veranstalter vormerken und zu gegebenem Zeitpunkt reinschalten.

