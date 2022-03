OlliOlli World Update zur Fehlerbehebung

Knapp einen Monat nach Veröffentlichung (hier könnt Ihr unsere Review noch einmal in aller Ruhe nachlesen), wurde vom Entwicklerstudio Roll7 ein Update herausgegeben. Das OlliOlli World Update aktualisiert das Spiel auf die Version 1.0.2 und soll einige der bisher aufgetretenen Fehler beseitigen.

Das actionreiche Spiel wurde, trotz kleiner Fehler, sowohl von der Presse als auch von den Spielern durchweg positiv aufgenommen. Mit dem nun veröffentlichten Update werden nun auch einige der bisher aufgetretenen Macken behoben.

OlliOlli World Update 1.0.2 is going live now across all platforms!🛹

Our team have been hard at work smashing some pesky bugs, and delivering a bunch of quality of life changes for your time across Radlandia and Gnarvana.🐛

Patch Notes: https://t.co/apaMFcizYB pic.twitter.com/vhrN8IEtw3

— OlliOlli World is OUT NOW! 🛹 (@OlliOlligame) March 16, 2022