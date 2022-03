Life in Willowdale: Farm Adventures – Trailer veröffentlicht

Publisher und Entwickler Mindscape veröffentlicht einen neuen Trailer zu Life in Willowdale: Farm Adventures. Das Spiel, welches in Zusammenarbeit mit dem Publisher Just For Games und dem Entwickler FRAG Games erscheint, verspricht blühende Farmen und ein freundliches Städtchen. Das Spiel, das an Story of Seasons erinnert, wird voraussichtlich im Juni 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und auf Steam erscheinen. Vorbestellungen sind bald möglich.

Willkommen in Willowdale. Dein Landleben voller Abenteuer beginnt hier!

Die einst florierende Stadt Willowdale steht am Rande des Ruins! Penny, die geschäftsorientierte Tochter des Bürgermeisters, hat die Gelegenheit genutzt, um diesen einst harmonischen Ort in eine erfolgreiche und sehr moderne Touristenattraktion zu verwandeln. Sie kann Tiere nicht wirklich leiden und findet, dass das Halten von Nutzieren nur Schmutz macht. Besonders da man sich alle Produkte, die mit ihnen in Verbindung stehen, auch kinderleicht aus einer benachbarten Stadt importieren kann. Aufgrund dieses neuen Ungleichgewichts zwischen Mensch und Natur … haben sich einige der Tiere vernachlässigt gefühlt und daher die Stadt hinter sich gelassen. Ist es zu spät, um die Veränderungen aufzuhalten, die von Penny in die Wege geleitet wurden?

Dein Onkel, der Bürgermeister Geldsack, hat dich um deine Hilfe gebeten. Kehre zum Bauernhof deiner Familie zurück, um die Harmonie zwischen den Menschen und der Natur wiederherzustellen! Es ist an der Zeit, die verlorenen Bewohnern der Stadt wieder auf den richtigen Weg zu führen, indem du ihre Leidenschaft neu entfachst und ihnen dabei hilfst, die Schönheit von Willowdale erneut wertzuschätzen!

Im neuen Trailer kehrt der Spieler in die freundliche Stadt Willowdale zurück. Der Bürgermeister bittet um Unterstützung dabei, Willowdale wieder zu seinem alten Glanz zu verhelfen. Rette die Stadt, indem du eine florierende Farm aufbaust, stelle dich unerwarteten Herausforderungen und entdecke die vielen Geschichten, die Willowdale zu erzählen hat…

Life in Willowdale: Farm Adventures umfasst Bauernhof-Gameplay, eine gemütliche Stadt mit freundlichen Einwohnern und zahlreichen Abenteuer. Neben der Landwirtschaft bietet das Spiel auch soziale Funktionen, Kämpfe und vieles mehr, um ein familienfreundliches, spannendes und unterhaltsames Spielerlebnis zu erschaffen.

Hier seht ihr den Trailer zum Spiel:

