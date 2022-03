Jujutsu Kaisen Band 0 – Flashback Manga Review

„Von heute auf morgen gerät die Welt des schüchternen Yuta aus den Fugen. Seit ein Fluch von ihm Besitz ergriffen hat, stellt er für seine Mitmenschen eine tödliche Gefahr dar. Auf der Technischen Hochschule für Magie soll er lernen, seine enormen Kräfte zu kontrollieren. Aber hier sind leider auch Mächte am Werk, die auf einen so starken Fluch regelrecht gewartet haben, um ihn für ihre dunklen Machenschaften zu missbrauchen.“ – Jujutsu Kaisen Band 0 Inhaltsangabe.

Manga: Gege Akutami

Veröffentlichung: Bereits erhältlich (05. März 2020)

Preis: 6,95 Euro

Altersempfehlung:12+

Ausstattung: Hochglanzcover mit farbigen Poster/Lesezeichen

Über Jujutsu Kaisen Band 0

Wir haben kürzlich zur Kinopremiere über die Anime-Adaption des Mangas berichtet. Nun nehmen wir uns das Originalwerk vor. Das Prequel mit dem Titel „Zero“ spielt etwas vor dem Erscheinen von Yuji Itadori. Die Ausgabe selbst veröffentlichte Autor Gege Akutami noch vor Ende der eigentlichen Reihe. Gründe dafür waren die zahlreiche Fanpost, einige Ideen zu den anderen Schülern und einer Vorgeschichte zu Satoru Gojo und seiner Klasse. Hierzulande erschien das gute Stück 2020 und drei Jahre nach der japanischen Erstveröffentlichung durch den Shueisha Inc. Verlag.

Inhalt

Jujutsu Kaisen Band 0 erzählt die Geschichte des Schülers Yuta, der seit eines tragischen Ereignisses verflucht ist. Bei dem starken Fluch handelt es sich um einen Rachegeist, der auf ihn lastet und die Mitmenschen in seiner Umgebung verletzt. Um dem ein Ende zu setzen, beschließt er, sich von Jujutsisten töten zu lassen. Satoru Gojo schlägt ihn jedoch vor, seinen Fluch nutzen zu lernen, um anderen zu helfen und nimmt ihn unter seine Fittiche. Außerdem soll er hier lernen, wie Flüche vertrieben werden.

Auf der Technischen Hochschule für Magie lernt er seine Mitschüler Maki, Toge und Panda kennen. Die anfängliche Distanz, die die Schüler zu Yuta halten, entwickelt sich schon bald zu einer richtigen Freundschaft. Sie helfen ihn dabei, was es als Fluchaustreiber zu beachten gibt. Während einer Mission beobachtet der Jujutsist vom Sonderrang Suguru Geto den jungen Yuta. Den unglaublich starken Fluch, welcher auf Yuta lastet, möchte er für seine finsteren Ziele für sich beanspruchen.

Die Vorgeschichte der gefeierten Dark-Fantasy-Reihe umfasst 4 Kapitel auf gut 200 Seiten. Hinzukommt das bekannte liebevolle Cover im Hochglanz und ein farbiges Miniposter, welches sich auch als Lesezeichen eignet. Den Abschluss macht ein Nachwort.

Eindruck

Mit der Vorgeschichte steht der Band 0 der Jujutstu Kaisen Reihe mit Yuji in nichts nach. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass Leser durch die bekannten Charaktere auf nichts verzichten müssen. Es bleibt das alte Horror-Action Spiel des Flüche Austreibens, nur diesmal mit einer zusätzlichen Liebesgeschichte. Die Handlung baut stark auf den Protagonisten Yuta auf, welcher seit seinem Verlust seiner Kindheitsfreundin unter einem überaus starken Rachegeist leidet. Es kommt dazu, dass viel über Fluchträger gelehrt wird. Des Weiteren ist genug Informatives enthalten, damit auch Einsteiger sich an die Materie Fluch-Magie herantasten können.

Was beim Durchblättern besonders auffällt, ist der Wechsel des Zeichenstils zwischen Friede, Freude, Eierkuchen und dem Moment, wenn der sogenannte „Vorhang“ fällt. Die Kämpfe mit den Flüchen erinnern stark an Kreidezeichnungen auf schwarzem Papier, falls ihr wisst, was ich meine. Die hektischen Striche, die zu einem Gesamtbild verschwimmen, passen zur eigentlichen Horror-Szenerie. Zum einen wäre da Yuta mit seiner Fluchmagie hervorzuheben und zum anderen auch Satorus, mit dessen Kampfstil es immer wieder Spaß macht, ihn in Aktion zu sehen.

Zuletzt sei gesagt, dass das Band Vergleich zu seiner aktuellen Film-Adaption dichter erzählt ist und inhaltlich auf das Wesentliche fokussiert. Dennoch wirkt das Finale, wie schon in der Film Review erwähnt, sehr im Stress. Das Prequel hätte Gege Akutami sicher auf zwei Bände aufteilen können. Fans hätten bestimmt gerne mehr gesehen von der Nacht der 100 Dämonen.

Fazit

Zusammengefasst ist der Titel aufgrund seiner Stimmung und Handlung einer, der seinem Hype gerecht wird. Er hat das gewisse Etwas zwischen Action, Drama und Komödie und darf sich zu den großen Marken One Piece, Naruto, Dragon Ball und Co. dazu gesellen. Klare Kaufempfehlung von meiner Seite und die Gelegenheit, damit zu starten.

