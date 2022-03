Der Krieg der Welten Band 1 Inhaltsangabe: „Riesige dreibeinige Kampfmaschinen, angriffslustige Marsianer, tödliche Bakterien… Als der junge Fotograf einen vermeintlichen Meteoriten näher in Augenschein nehmen will, bricht plötzlich die Hölle auf Erden los! Denn der zylinderförmige Körper, der in einer Nacht im Jahr 1901 in der Nähe des britischen Maybury vom Himmel fiel, ist nichts Geringeres als eine Vernichtungswaffe, die von den Marsianern zur Auslöschung der Menschheit auf die Erde geschickt wurde!“

Konzept & Story: H. G. Wells

Manga: Sai Ihara, Hitotsu Yokoshima

Übersetzung: Gandalf Bartholomäus

Veröffentlichung: Bereits erhältlich!

Preis: 12,00 Euro

Vorwort

In der aktuellen Lage hätte der Manga mit diesem Namen nicht ungünstiger erscheinen können. Denn wir befinden uns aufgrund des Russland/Ukraine Konflikt inmitten einem. Zwar geht es in dieser Geschichte um Marsianer, dennoch sind die Parallelen durch die atomare Bedrohung so real wie noch nie. Falls ihr bereits aufgewühlt oder ängstlich seid und euch dies zu Nahe geht, dann empfehle ich, die gelungene Adaption vorerst nicht zu kaufen. Die Vernichtung der Menschen wird, wie in der Vorlage von H. G. Wells schonungslos dargestellt!

Inhalt

Der Krieg der Welten Band 1 ist die Manga-Adaption des gleichnamigen Romans von H. G. Wells aus 1898. Die Reihe, welche mit drei Bänden abgeschlossen ist, spielt in England im Jahr 1901. Die Erstveröffentlichung befand sich in der Comic Beam 100: Vol. 13 – Vol. 18 zwischen Oktober 2018 und März 2019.

Wir schreiben das Jahr 1901 und wir begleiten den jungen Fotografen auf den Weg zu einer Grube, in der angeblich ein Meteorit eingeschlagen ist. Was sie vorfanden, war jedoch ein riesiger zylinderförmiger Fremdkörper, der nicht von dieser Welt ist. Ein merkwürdiges Wesen, welches aus einer Luke hervorkroch, begann wahllos auf die Schaulustigen zu schießen. Die Hölle brach aus, den die hitzigen Laser verwandelten Holz, Stein und Mensch in Asche. Der Fotograf wird einer der ersten Zeugen vom Ende der Menschheit und er möchte dies festhalten, auch wenn er dafür sein Leben riskiert.

Manga-Adaption zum Roman von H. G. Wells, welcher Anfang der 2000ner durch die Verfilmung mit Tom Cruise riesige Bekanntheit erlangte. Neben der Handlung befinden sich auf ein paar Seiten Konzeptzeichnungen.

Fazit

Der Krieg der Welten Band 1 schafft den Spagat in die Manga-Welt und zeigt uns, wie sich die Menschen im späten 19. Jahrhundert die Aliens vorgestellt haben. Mit Sai Ihara und Hitotsu Yokoshima haben wir zwei Mangaka, die das gleichnamige Werk einfangen und mit ihrer Erzählweise und künstlerisch Erinnerungen an den Film und Buch wecken.

Mir gefällt der Zeichenstil von Hitotsu Yokoshima, der mühelos zwischen dem freundlichen und niedlichen Charakter der Frau des Fotografen und der Panik in den Gesichtern der Menschen, wenn sie vor dem Angriff der Marsianer fliehen, schwenkt. Dadurch wird auch glaubhaft das Gefühl von Wehrlosigkeit und dem Ende der Welt vermittelt, welchen wir nicht entkommen können.

Inhaltlich bewegen wir uns noch sehr am Anfang der Geschichte, was mir sorgen macht, da die Adaption mit 3 Bänden enden soll. Bisher geleitet uns Band 1 zum Erstkontakt mit den Außerirdischen und den ersten Erkenntnissen der Menschen. Durch seine anhaltende Spannung ist er nicht wegzulegen und mit den 6 Kapiteln auch ziemlich schnell durchgelesen. Das Band ist zudem nicht so textlastig, was wohl daran liegen mag, dass in Romanen das Geschehene viel mehr umschrieben wird und hier die Bilder für sich sprechen.

Für Sci-Fi-Fans und Freunden von Geschichten vergangener Zeit kann ich den Manga bedenkenlos empfehlen. Aufgrund der Jahre, die Der Krieg der Welten hinter sich hat, wird das alte England glaubhaft verkauft und fasziniert, wie das Leben von damals war.

Der Krieg der Welten Band 1 vom Carlsen Manga! Verlag ist bereits erhältlich und kostet 12,00 Euro. Der zweite Band erwartet uns am 28. Juni 2022.

Vielen Dank an Carlsen für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: Sai Ihara, Hitotsu Yokoshima / Carlsen Manga Verlag