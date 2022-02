X-Men 28 – Ein neues Team formiert sich – Comic/Review

Weiter geht es in unserer Review-Reihe mit X-Men Band 28. Schon im letzten Band gab es Hinweise darauf, dass Veränderungen bevorstehen. Nun haben wir die vorletzte Ausgabe der aktuellen X-Men-Reihe vor uns und schon der Titel lässt einen Aufbruch erwarten.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Sonnenwende auf der Insel Mykines. Im hohen Norden brennt die Luft, als Emma Frost eine Hellfire Gala veranstaltet, um die Mutanten-Nation Krakoa ins rechte Licht zu rücken. Und alle Welt ist eingeladen – Prominente, Helden, Schurken. Kann das gutgehen?“

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2020) Storys Marauders (2019) 21, X-Men (2019) 21 zentrale Charaktere Emma Frost Zeichner Lucas Werneck, Matteo Lolli, Nick Dragotta, Pepe Larraz, Russell Dauterman, Sara Pichelli, Valerio Schiti Autor Al Ewing, Gerry Duggan, Jonathan Hickman Seitenanzahl 60 Preis 5,99 € Veröffentlichung 20.01.2022

X-Men 28 besteht aus zwei Storys, die beide die Hellfire-Gala als Thema haben, jedoch aus leicht unterschiedliche Perspektiven.

Wie üblich dient das Coverbild der Originalausgabe als Trennung zwischen beiden Storys.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die letzte Ausgabe stand zum Teil außerhalb der eigentlichen Geschichte, denn hier trafen mehrere Storys aufeinander, die vor allem eins gemeinsam hatten. Im Mittelpunkt der einzelnen Geschichten standen die X-Frauen. Für den weiteren Verlauf der Geschichte war eigentlich nur die erste Story, Mystiques Einsatz gegen die Orchis, interessant. Tragischerweise wurde sie hierbei von Professor Xavier und Magneto hinters Licht geführt und bewusst ausgenutzt, abwarten welche Folgen dies noch mit sich bringen wird.

Das Thema dieser Ausgabe lässt sich kurz zusammenfassen, Emma Frost lädt zur Hellfire Gala. Austragungsort der Gala ist Mykines, also gewissermaßen neutrales Terrain. Emma Frost, die White Queen der Hellfire Trading Company, lädt Mutanten, Helden, Vertreter der Menschen und sogar Feinde ein, um gemeinsam eine Brücke in die Zukunft zu bauen. Bei der Anreise der Gäste sehen wir viele bekannte Gesichter: die Avengers, die Fantastic Four, sogar Dr. Doom. Bei dieser Gästeliste könnte es auf der Party durchaus zu kleineren Reibereien kommen… In der ersten Story kommt es schließlich zu einem kleinen Zeitsprung und wir sehen, wie die Gäste die Party verlassen. Was ist hier tatsächlich passiert?

Die zweite Story versorgt uns nach und nach mit mehr Details, denn nun erleben wir die Party noch einmal von vorne und sehen einige Dinge, die hinter den Kulissen abliefen. Aber was führt Emma Frost tatsächlich im Schilde? Doch auch die Gäste der Party scheinen etwas im Schilde zu führen. Welche geheimen Geschäfte und Machenschaften laufen hier noch im Hintergrund ab?

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht die Veranstalterin der Gala, Emma Frost. Neben ihr haben eine Vielzahl von Mutanten und Helden ihren Auftritt. Gesondert erwähnen sollte man hier noch Professor Xavier, Magneto und Namor, sowie Dr. Doom, Captain America, Sebastian Shaw und Kate Pryde.

Zur besseren Orientierung finden wir einige zeitlich und örtliche Einordnungen.

Fazit:

X-Men 28 lässt viele Fragen offen und uns gespannt auf die finale Ausgabe warten. Die Hellfire Gala ist ein sehr unterhaltsames Event, besonders da wir hier auf viele bekannte Gesichter aus den verschiedenen Marvel-Comics treffen. So finden hier viele verschiedene Comic-Serien zueinander.

Es ist der letzte von Jonathan Hickman verfasste X-Men-Comic. Alles zusammen lässt uns gespannt auf die finale Ausgabe, X-Men 29 warten, die in wenigen Tagen erscheinen wird. Aber man muss nicht traurig sein, eine neue X-Men-Serie ist bereits angekündigt und wird ab März erscheinen. Grund genug, gespannt zu sein, welche Ereignisse die neue X-Men-Serie einleiten werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

