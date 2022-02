It takes Two bald im Kino und TV?

It takes Two wird wohl bald als Film oder Serie im Kino und/oder im TV umgesetzt. Die Pläne dieser Videospielverfilmung wurden nun jedenfalls in der Variety verraten.

Videospielverfilmungen… bei diesem Wort fängt bei so manchem Gamer das linke Augenlid an zu zucken. Gut, zugegebenermaßen gab es auch ein paar nicht allzu grottige Umsetzungen in den letzten Jahren. Jedoch ist das Gros der Verfilmungen bestenfalls für Herrn Kalkofes SchleFaZ geeignet (ja, die Super Mario Bros. haben es in die Frühjahrsstaffel geschafft…). Nun, egal. Vielleicht wird aus dem Überraschungsspiel (hier könnt Ihr nochmals unsere Gold-Review nachlesen) des vergangenen Jahres auch der Film-Hit der kommenden Kinosaison?

Nachdem It takes Two nach seiner Veröffentlichung im März 2021 eine Vielzahl von Auszeichnungen (u. a. Game of the Year von The Game Awards 2021) einheimsen konnte und auch bei den Spielern großen Anklang fand, ist eine Weitervermarktung durchaus keine Besonderheit. Der Plan einer Verfilmung hat nun aber doch durchaus die Fans des Action-Adventure-Plattformers überrascht.

Entwickler Hazelight Studios wollen sich für die Umsetzung mit dj2 Entertainment zusammenschließen. Diese sind bekannt für Videospieladaptionen wie Sonic the Hedgehog (2020) und der Fernsehserien Little Nightmares und Life is Strange.

Wie es weitergeht

Leicht wird eine filmische Umsetzung der einfühlsam erzählten Geschichte einer Familie, die auseinander zu brechen droht, nicht. Ebenfalls schwierig dürfte die Umsetzung der äußerst markanten Optik des Spiels sein. Ohne diese wäre es doch auch nicht It takes Two.

Hazelight-Gründer und Kreativdirektor Josef Fares kündigte jedenfalls an, dass „die starke Erzählung des Spiels es zu einer offensichtlichen Wahl für die große Leinwand macht“. dJ2-Gründer Dmitri M. Johnson „könne es kaum erwarten, diese Charaktere und diese Welt auf der großen und kleinen Leinwand zum Leben zu erwecken“.

Allerdings ist bislang noch kein Filmstudio oder Sender mit dem Projekt beauftragt. Ein genaues Vorgehen oder gar ein Start-Datum sind ebenfalls nicht bekannt.

Wir halten Euch natürlich weiter auf dem Laufenden.

Quelle: Variety