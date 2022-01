Das große goldene Buch der Disney-Geschichten – Test/Review

Wer kennt sie nicht, die Geschichten von Walt Disney, Carlsen hat hierzu das Sammelwerk Das große goldene Buch der Disney-Geschichten im Sortiment. Dieses werden wir uns heute einmal genauer anschauen. Wird es dem hohen Anspruch des Titels gerecht?

Allgemeines:

„Dieser prächtige Sammelband mit Goldschnitt, Lesebändchen und edelster Ausstattung lässt die ganze Familie mit gefühlvollen Texten und zauberhaften Illustrationen an den Abenteuern der besten Disney-Geschichten teilhaben: Das Dschungelbuch, Bambi, Schneewittchen, Peter Pan, Alice im Wunderland, Pinocchio, 101 Dalmatiner, Der König der Löwen, Aladdin und Die Aristocats.“

Inhaltsangabe zu Das große goldene Buch der Disney-Geschichten – Carlsen Verlag

Verlag Carlsen Verlag Format Hardcover Marke Disney Seitenanzahl 304 Format: 240 mm x 316 mm Preis 25,00 € Veröffentlichung 05.03.2020 ISBN 978-3-551-28029-9

Inhaltsübersicht:

Das Dschungelbuch Schneewittchen und die Sieben Zwerge Bambi Peter Pan Alice im Wunderland Pinocchio 101 Dalmatiner Der König der Löwen Aladdin Die Aristocats

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf Details des Inhalts geben, auch wenn alles nur oberflächlich angerissen wird.

Die Geschichten in diesem Buch muss man wahrscheinlich niemandem mehr vorstellen. Denn die Disney-Interpretation der Geschichte von Schneewittchen und die Sieben Zwerge erschien bereits vor 85 Jahren, nämlich im Jahr 1937. Aber auch die neuste in diesem Buch zu findende Geschichte, Der König der Löwen, kam vor nunmehr 28 Jahren, im Jahr 1994, in die Kinos. Die Disney Geschichten der letzten Jahre finden sich somit nicht in diesem Sammelwerk, jedoch erwartet man hier auch die durchaus klassischeren Titel. Die hier getätigte Auswahl bietet sich sicherlich auch an, so ist doch fast jeder mit diesen klassischen Disney-Geschichten aufgewachsen, oder hat sie zusammen mit seinen Kindern oder Enkelkindern kennengelernt.

Thematisch deckt die Zusammenstellung der Geschichten die verschiedenen Thematiken von Disney ab. Geschichten, in denen es sich hauptsächlich um Tiere dreht, wechseln sich mit Geschichten ab, in denen Menschen im Mittelpunkt stehen. So sollte für jeden Geschmack, und somit jeden in der Familie, etwas dabei sein. Natürlich sind nicht alle von 1937 bis 1994 erschienen Geschichten in diesem Buch zu finden. Hier gibt es noch berühmte Titel wie Dumbo, Cinderella, Susi und Strolch, Arielle und viele mehr. Aber der Umfang eines solchen Buches ist natürlich endlich. Ein Großteil der berühmtesten Titel ist auf jedem Fall enthalten.

Der Zeichenstil:

Über die Jahre hat sich der Stil, in dem die Geschichten von Disney gezeichnet und animiert wurden, immer der Zeit angepasst. So erschienen auch von einigen Titeln überarbeitete Neuauflagen. Nachfolgend wollen wir daher darauf eingehen, in welchem Stil die Geschichten in diesem Buch dargestellt sind.

Direkt bei der ersten Geschichte erkannt man hier Unterschiede zum klassischen Dschungelbuch. Die Darstellung der Tiere und von Mogli ist in einen modernen Stil gebracht worden. Dabei wird Mogli kleiner als im Originalfilm dargestellt. Die Position, Haltung und Gestik der Figuren entspricht 1:1 der in den zugehörigen Szenen des Films. Der Zeichenstil ähnelt dem, in dem auch das modernisierte Cover der Blu-Ray erstellt wurde.

Diese Jungkur zieht sich auch durch die anderen Geschichten. Natürlich fällt diese bei den jüngeren Titeln, wie Aladdin oder Der König der Löwen, weniger auf, da diese bedingt durch ihr geringeres Alter, schon näher an dem modernen Stil liegen.

Umfang und Schriftbild:

Tendenziell ist dieses Buch als Vorlesebuch ausgelegt. Dieser Anforderung wird es völlig gerecht. Die einzelnen Seiten umfassen überschaubar viel Text, der sehr groß gedruckt ist. Pro Seite sind es etwa 50 bis 100 Wörter. Dazu findet sich auf jeder Seite ein inhaltlich passendes Bild, sodass die Kinder nicht nur durchs Zuhören der Geschichte folgen können, sondern auch über die Bilder die Geschichten entdecken können. Der Umfang der jeweiligen Geschichten fällt dabei mit etwa 30 Seiten angenehm aus. So kann man auch mit Kindern die einzelnen Geschichten problemlos am Stück zusammen lesen. Durch die Reduzierung des Umfangs können die Geschichten natürlich nicht zu 100 % erzählt werden. Der Kern der Geschichten bleibt jedoch erhalten.

Optik und Gestaltung:

Das Buch heißt zurecht Das große goldene Buch der Disney-Geschichten. Denn das Gold findet sich an verschiedenen Stellen wieder. So sind beim Buchblock die Seitenkanten in Gold gehalten. Vorder- und Hinterdeckel zieren zudem goldene Schriften, Ornamente und Grafiken.

Die Seiten des Buches erinnern in ihrer Optik an altes Pergament. Wie beim Buchdeckel finden sich auch hier verschiedene Ornamente zur Zierde. So zum Beispiel um die Textblöcke herum und zu Beginn und Ende der einzelnen Seiten.

All dies verleiht dem Buch eine klassische Optik, wie man sie bei diesem Titel auch erwartet.

Fazit:

Der Carlsen Verlag bietet mit Das große goldene Buch der Disney-Geschichten ein wundervolles Sammelwerk mit vielen klassischen Geschichten. Es enthält einen Großteil der bekanntesten und erfolgreichsten Disney-Geschichten der letzten 85 Jahre. Der Kern der Geschichten ist dabei aber gleich geblieben, der Zeichenstil wurde aber insgesamt modernisiert. Sehr schön ist, wie dabei die Geschichten auf die Länge einer Vorlese-Geschichte gebracht wurden, ohne jedoch die Hauptstory zu sehr zu beschneiden. Durch die große Schrift ist es angenehm zu lesen, besonders bei einem Vorlesebuch nicht unwichtig. Die große Schrift bietet aber auch den Vorteil, dass Leseanfänger hier einen einfacheren Start haben. So eignen sich die Geschichten auch zum gemeinsamen Lesen mit Leseanfängern.

Doch auch optisch ist das Buch sehr gelungen. Es wirkt sehr edel, so wie man es aber auch bei dem Titel erwarten würde. Sehr ansprechend ist dabei auch die liebevolle Gestaltung der einzelnen Seiten. Der Preis von 25,00 € ist hier durchaus angemessen und bietet keinen Anlass zur Kritik, eher kann man es als preiswert bezeichnen.

Das Buch eignet sich für Disney-Fans von klein bis groß. Für die kleinen Fans zum Lesen und Entdecken der Geschichten mit den Eltern und für die großen Fans als Sammelobjekt.

