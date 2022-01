Assassin’s Creed: The Ezio Collection für die Nintendo Switch

Ubisoft bringt mit der Assassin’s Creed: The Ezio Collection die klassischen Assassin’s Creed Titel auf die Nintendo Switch. Enthalten sind Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelation und zwei Kurzfilme. In den Titeln kann man in die Rolle von Ezio Auditore da Firenze schlüpfen. So werden alle bestehenden und zukünftigen Fans eingeladen, die drei großen Werke der Assassin’s Creed-reihe neu zu entdecken oder wiederzuentdecken. Diese sind offline und unterwegs auf der Nintendo Switch spielbar. Dabei werden die Funktionen der Nintendo Switch in vollem Umfang genutzt, inklusive Handheld-Modus, HD-Vibration, Touchscreen-Oberfläche und optimiertem HUD.

In der Kollektion enthalten sind folgende Artikel:

Assassin’s Creed II: Der erste Titel mit Ezio als Hauptcharakter entführt einen in das Italien der Renaissance, einschließlich Florenz und Venedig, auf dem Weg des tödlichen Erbes seiner Vorfahren. Hier kann man eine Umgebung voller Macht, Rache und Verschwörung erlebt werden, während die Spielenden ihre Fähigkeiten verfeinern. Dabei kann man neue Waffen und Gadgets einsetzen, die vom legendären Leonardo da Vinci selbst entworfen wurden. Alle Solo-DLCs sind in der Einzelspieler-Kampagne verfügbar.

Assassin’s Creed Brotherhood: Hier kann die Geschichte von Ezio weitererlebt werden. Die Spielenden können gegen den mächtigen Templerorden kämpfen und begeben sich in die berühmteste Stadt Italiens, Rom, das Zentrum von Macht, Gier und Korruption. Hier befehligt man die ganze Bruderschaft, was nicht nur Stärke, sondern auch Führungsqualitäten erfordert. Alle Solo-DLCs sind in der Einzelspieler-Kampagne verfügbar.

Assassin’s Creed Revelations: Nun lässt Ezio sein altes Leben hinter sich. Spielende werden in den Fußstapfen des legendären Mentors laufen, Altaïr, auf einer Reise der Entdeckung und Offenbarung. Altair kennen die Fans aus dem ersten Titel von Assassin’s Creed. Dieser gefährliche Weg führt nach Konstantinopel, dem Herzen des Osmanischen Reiches, wo eine wachsende Armee von Templern die Region zu destabilisieren droht. Alle Solo-DLCs sind in der Einzelspieler-Kampagne verfügbar.

Extra Bonus: zwei Kurzfilme über Ezio. Neben dem Gameplay enthält diese Sammlung auch zwei Kurzfilme, die noch tiefer in die Geschichte von Ezio eintauchen: Assassin’s Creed Lineage®und Assassin’s Creed Embers™.

