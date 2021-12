Nach einer langen Dürre in Sachen Messen und Großveranstaltungen war es im Rahmen des Stuttgarter Messeherbsts endlich wieder möglich, die schicken Hallen von innen zu sehen.

Von Donnerstag, den 18. November bis Sonntag, den 21.11.2021 hatten Besucher die Möglichkeit, 9 Messen/Themengebiete zu erkunden. Genau gesagt waren es: Familie&Heim, Yoga World, Mineralien-Fossilien-Schmuck, Design Fest, Animal, Veggie, Eat&Style, Kreativ und die Spielemesse 2021. Letztere in Kombination mit der Kreativ in Halle 1 waren für uns von game2gether.de der Hauptgrund, zur Messe Stuttgart zu fahren, um uns das Ganze genauer anzuschauen. Ob sich der Besuch gelohnt hat, erfahrt im Bericht zur beliebten Messe.

Der Herbst wird bunt!

Mit diesem Slogan wirbt der Messeherbst und hält das Versprechen in allen Arealen. Nach dem Betreten des Eingangs, wo jeder Besucher auf die derzeitigen Corona-Bestimmungen (2G) kontrolliert wurde, begrüßte ein aus Lego bestehender Porsche die Gäste im knalligen Orange und stimmte zum Feeling der Spielemesse 2021 ein.

Die Halle 1 lockte mit zahlreichen Ausstellern sowohl aufseiten der Spiele- als auch der Kreativ-Messe. So gab es bei letzterer viele Workshops rund um das Thema Basteln und Handarbeiten. Wer in Sachen Dekoration Inspirationen suchte, wurde sicherlich fündig. Egal ob auf der Suche nach fertigen Produkten oder in puncto „Do it yourself“ und dem passenden Zubehör. Es war dank der Vielzahl passender Aussteller und Shops für praktisch jeden etwas dabei.

Für Hobbyisten und Einsteiger

Die Spielemesse 2021 war sehr abwechslungsreich und begeisterte sichtlich die volle Bandbreite der anwesenden Besucher. Brettspiel-Begeisterte konnten mit Entwicklern über deren neueste Kreationen philosophieren und diese live anspielen bzw. sich präsentieren lassen. Für uns war es ein schönes und seltenes Bild zu sehen, wie Designer euphorisch und voller Hingabe ihre neuesten Produkte den Endkunden demonstrierten.

Wer sich noch mehr Spiele, ob Klassiker oder Neuheiten, erklären lassen wollte, konnte sich auf einer gigantischen Fläche an vielen Spieltischen von Profis des Gamepoint Bietigheim oder anderen anwesenden Spiele-Veteranen sämtliche Facetten an Gesellschafts- bzw. Brettspielen erklären lassen und mit ihnen spielen.

Ebenfalls sehr gut informiert waren die Verkäufer der Shops, welche die Kunden umfassend berieten. Ob einfach oder komplex, ob für Einsteiger oder Veteranen. Die Shops hatten eine enorme Auswahl an Spielen zum Verkauf und die Verkäufer konnten praktisch über jedes Game einen Vortrag halten, was zu einer sehr angenehmen Verkaufsatmosphäre beitrug. Viele Kunden gingen mit prallgefüllten Tüten umher und sogar für eine Zwischenleerung zu ihren Autos, um noch mehr von den Messepreisen profitieren zu können.

Neben klassischen Anbietern von Boardgames und Gesellschaftsspielen, lud der Hersteller Gibbon zum Ausprobieren seines Produktes Giboard ein. Praktisch ein Skateboard fürs Büro ohne Rollen, dafür aber mit einer Art Gurt zum Balancieren. Als Ausgleich fürs Homeoffice oder Training scheint das Board durchaus zu taugen.

Nicht nur Hersteller lockten mit ihren neuesten Produkten, sondern auch Vereine hatten teilweise große Flächen, um für sich zu werben und auszustellen. Einer der Vereine war der Arbeitskreis Historischer Schiffsbau e.V. Hier konnten Besucher und Fans von Modellschiffen einiges über das Bauen und den Background der Schiffe erfahren.

Sehen und Staunen

Nicht nur für Shopping-Fans lohnte sich die Anreise, sondern auch fürs Auge oder die Kameralinse. Unsere Entdeckungsreise durch die Halle beginnt beim Thema Modellbau. Riesige Eisenbahn-Anlagen luden zum Staunen ein und ließen die Besucher reihenweise die Smartphones als Kamera zücken. Beleuchtete Züge in unterschiedlich großen Skalierungen fuhren durch extrem detaillierte Landschaften, welche nicht nur beleuchtet, sondern teilweise sogar animiert waren. Beim genauen Hinsehen kamen sogar Film und Comic-Fans auf ihre Kosten, denn als Kulisse wurden bei manchen Anlagen sogar bekannte Gebäude wie der Stark-Tower von Ironman nachgebaut.

Wer noch mehr Modellbau bestaunen wollte und ein Herz für Lego hat, konnte zur Galerie hochsteigen und einen spektakulären Blick auf die Messe bekommen. Hier oben gab es auf 5000 Quadratmetern eine riesige Lego Ausstellung mit passenden Shops. Dort gab es für Mittelalter, Fantasy, Sience Fiction und Eisenbahnfans alles Mögliche aus Lego zu bestaunen. Letztere fanden eine Anlage mit einer Länge von 120 Meter zu entdecken. Auch Neuheiten wie zum Beispiel Lego Super Mario und viele weitere bekannte Lego-Ableger konnte man in allen Varianten finden.

Der Rest des Messeherbsts

Auch wenn unser Fokus nur auf einer Halle lag, haben wir natürlich auch weitere besucht.

So konnten Hunger und Durst auf der Eat&Style gestillt werden. Hier gab es viele Foodtrucks, welche die Hauptmahlzeit oder auch für den Nachtisch allerlei Essen für jeden Geschmack anboten.

Wer besonders auf seine Ernährung achtet und sein Wissen erweitern wollte, wurde sicherlich auf der Veggie&Frei fündig. TV-Köche gaben Tipps für die Besucher, welche sich über Themen wie Gluten- oder Laktoseunverträglichkeiten, veganes Essen, Allergien und vieles mehr mit Ausstellern und Produzenten unterhalten konnten.

Auf der Familie & Heim gab es schier endlose Inspirationen für Heimbesitzer zu Themen wie Garagen, Bodengestaltung, Fenster, Türen, Wohntrends, wunderschöne Pools, Outdoor-Themenbereiche und vieles mehr zu sehen und probieren. Das dementsprechende Fachpersonal der Aussteller hatte hier eine Menge zu tun.

Katzen und Hundeliebhaber kamen um die Animal nicht herum. Dort wurden wunderschöne Tiere ausgestellt und Wettbewerbe ausgetragen. Auch größere Tiere wie Pferde konnten sogar gestreichelt werden. Wer sein Makro-Objektiv nutzen wollte, konnte Insekten vor die Linse bekommen.

Wer mehr auf Bling Bling steht, ging bestimmt zielstrebig zur Mineralien, Fossilien, Schmuck. Dort wurden Sammler von Schmuckstücken und Fans von Fossilien fündig. Passende Workshops rundeten das Angebot ab.

Als kleiner Vorgeschmack zur Comiccon 2021, welche ebenfalls in den Hallen der Messe Stuttgart jährlich stattfindet, gab es auch vereinzelte Cosplayer zu sehen. Allen voran die 501 German Garrison, welche immer mit akkuraten Cosplays und schicken Ständen zu Foto Sessions einladen.

Corona und die Spielemesse 2021

In allen Hallen gab es aus unserer Sicht immer genügend Platz für alle. Bei den Schlangen wurde großzügig Abstand eingehalten und nirgends wurde man von Massen erdrückt. Die Wege waren sehr breit und die Besucher haben sich insgesamt sehr gut in den Hallen verteilt. Zu keinem Zeitpunkt haben wir uns unsicher gefühlt. Gute Arbeit, Messe Stuttgart.

Fazit Sammy

Endlich wieder Messe, endlich wieder viele Gleichgesinnte. Es hat gut getan und enorm Spaß gemacht, durch die Messehallen zu schlendern und ständig neue Dinge zu sehen. Insbesondere Halle 1 mit der Spielemesse 2021 hat das Herz immer wieder höher schlagen lassen. Egal ob bei den Anspiel- bzw. Test-Events, die informativen Gespräche mit Spiele-Entwicklern und Verkäufern oder das Entdecken zahlreicher Aussteller rund um das Hobby – es wurde nie langweilig und mein Wissen wurde zunehmend erweitert. Da man hier viele Gleichgesinnte trifft, können neue Freundschaften entstehen und durch die Präsenz vieler Vereine besteht die Möglichkeit, nach der Messe im Hobby Anschluss zu finden. Für auf und unter dem Weihnachtsbaum konnte ich Zahlreiches kaufen und schaue mir immer wieder gerne die Fotos der spektakulären Lego-Ausstellung an.

Um noch abschließend die Frage zum Eingang zu beantworten:

Der Messeherbst in Stuttgart ist ein bunter Magnet für viele Interessensgruppen und ich freue mich schon auf das Datum des nächsten Messeherbsts 2022.