Mit Spannung erwartet: Diese Gameknaller kommen 2022

Für leidenschaftliche Gamer gibt es so manche Highlights, die das Spielerleben noch schöner machen. Ob nun ein neuer Lapalingo Casino Code, ein neues Konsolenspiel oder gar ein spannendes e-Sports-Turnier im TV – Gamerhighlights gibt es immer wieder. Vor allem bei einem Jahreswechsel, wie nun von 2021 auf 2022 fragen sich viele Spieler vor allem eines: Welche neuen Games wird das neue Jahr bringen und was wird sich wirklich lohnen. Um diese Frage zu beantworten, erfolgt hier ein kleiner Ausblick aufs kommende Jahr!

Bethesda dreht auf – Starfield als exklusives Xbox-Game

Was Bethesda anfasst, wird fast immer ein Erfolg. Zuletzt hatte das Unternehmen die erfolgreiche Fallout-Serie mit dem Multiplayer-Knaller Fallout76 fortgesetzt. Und nun steht exklusiv für alle Xbox-Zocker ein neues Highlight auf dem Programm. Der Spieler wird ab dem 11. November 2022 in seinem Raumschiff durchs All geschickt und trifft hier auf jede Menge Piraten, Fraktionen und Söldner. Große und kleine Quests warten auf den selbst erstellten Charakter und die Fans warten auf den Release. Zwar ist bis November 2022 noch ein bisschen Zeit, doch auf der anderen Seite gibt es damit schon einen garantierten Spielspaß für die kalten Tage des nächsten Jahrs.

Übrigens: Auch PC-Spieler können Starfield natürlich zocken, lediglich Nutzer von Playstation und Nintendo bleiben außen vor!

Dying Light 2: Stay Human – für alle Konsolen im Februar am Start

Fans von Dying Light mussten lange auf den zweiten Teil des Actiongames warten, doch am 4. Februar 2022 soll es nun endlich so weit sein. Eine augenzwinkernde Studie besagt, dass eine Zombieapokalypse die Menschheit in 100 Tagen auslöschen würde. Wie lange dauert es wohl bei Dying Light 2? Denn immerhin wird der Spieler hier direkt in einer Stadt ausgesetzt, in der die Untoten bereits die Kontrolle übernommen haben. Jetzt heißt es in Fern- und Nahkämpfen gegen die gruseligen Zombies vorzugehen und die Stadt zu durchqueren. Das Open-World-Spiel bietet zahlreiche Plätze, an denen es vor Untoten nur so wimmelt. Also am besten immer eine Waffe im Gepäck haben!

Scorn – lang ersehnt und endlich da

Auf den Brutalo-Shooter Scorn warten ambitionierte Gamer schon seit langer Zeit. Jetzt ist endlich ein Release-Datum veröffentlicht worden und das sorgt nochmal für Wartezeit. Erst im Oktober 2022 soll es endlich so weit sein und das Spiel wird für den PC und die Xbox veröffentlicht. Das Horrorspiel führt den Spieler in der Ego-Perspektive durch eine wahre Horrorwelt. Die Animationen sind nichts für schwache Gemüter und so sind wohl nur wahre Horrorfans mit diesem Game, was eigentlich 2021 hätte erscheinen sollen, gut bedient. Dennoch ist der Hype groß und so manch einer wird wohl seine Angst vor ekligen und von H.R. Gigers Alien animierten Welten, überwinden müssen.

A Plaque Tale: Requiem – Hugo und Amicia kämpfen weiter

Hugo und Amicia sind die wohl bekanntesten Geschwister der Gamingwelt und auch bei A Plaque Tale: Requiem müssen sie sich wieder zusammentun und gegen die Gefahren kämpfen. Diesmal befinden sie sich im Süden und wollen eigentlich nur ein neues Leben aufbauen. Allerdings lassen ihnen die Pestratten auch dort keine Ruhe. Sie müssen fliehen und landen auf einer geheimnisvollen Insel, deren Mythen und Geheimnisse es zu erkunden gilt. Beim ersten Teil hatte niemand mit dem fulminanten Erfolg gerechnet und so wird der zweite Teil, dessen genaues Release-Datum noch nicht bekannt ist (2022), mit Freude erwartet.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Alle Konsolen und PCs können das neue Action-Highlight von Lego Star Wars abspielen und es wird sehnsüchtig im zweiten Quartal 2022 erwartet. Das Spiel beinhaltet zahlreiche Elemente der Star Wars Filme, alle neun Teile werden in der Optik der beliebten Klemmbausteine bearbeitet. Auf 24 verschiedenen Planeten kann der Spielercharakter seine Abenteuer erleben, er kann Dinge erschaffen, Missionen erledigen und bis zu 500 verschiedene Charaktere aus den Star Wars Filmen freischalten. Besonders aufregend ist dabei, dass die Skywalker Saga nicht nur allein, sondern auch im Koop mit anderen Spielern gezockt werden kann.

Elden Ring – schon Anfang 2022 am Start

Mit Elden Ring erscheint am 25. Februar 2022 ein faszinierendes Rollenspiel, was für PC, Xbox und Playstation 4 und 5 zur Verfügung stehen wird. Eine offene Spielewelt lockt den Spieler in Dungeons und fordert ihn mit gnadenlosen Gegnern heraus. Hierfür wurde das bewährte Kampfsystem aus den Dark Souls Spielen übernommen und optimiert. Besonders spannend für alle, die mit ihren Freunden spielen wollen, ist der angekündigte Koop-Modus. Und wer gern gegen reale Spieler kämpft, findet im PvP-Modus hierzu ebenfalls die Möglichkeit.

Redfall – exklusiv für die Xbox Series X/S

Von den Arkane-Studios gibt es auch 2022 wieder einen trendigen Spielehit, der im 3. Quartal erscheinen soll. Exklusiv für Xbox-Nutzer soll der Shooter vor allem vom Kampf zwischen Vampiren und Menschen handeln. Mit den eigenen Fähigkeiten des Charakters müssen Spieler also gegen Untote antreten und darauf achten, sich nicht beißen zu lassen. Glücklicherweise steht ein Koop-Modus bereit, sodass sich mehrere ambitionierte Vampirjäger zusammenschließen und gemeinsam auf die Jagd gehen können.