Hardwarekalender 2021 – Tag 5

Wir feiern schon den zweiten Advent und hauen direkt einen richtig fetten Preis in Kooperation mit LC-Power an einen von euch raus. Hinter Türchen 5 verbirgt sich ein richtig schicker Gaming Monitor für die HIGH-FPS Hunter da draußen. LC-Power haut einen 27″ Full-HD Bildschirm mit unglaublichen 240 Hz raus. Also wenn das nicht mal ein schicker Preis für den zweiten Advent ist, dann wissen wir auch nicht. Und, pssst… es wird noch viel besser im Kalender… versprochen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „LC-Power“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem 27″/68,58 cm-Monitor von LC-Power!

Durch die FHD-Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixeln liefert Ihnen der Monitor gestochen scharfe Full HD-Bilder.

Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von 1500R sowie einem 16:9-Breitbild.

Durch die hochentwickelte VA-Panel-Technologie wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von 3000:1.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 240 Hz für eine sehr flüssige Darstellung, Adaptive Sync für einen reibungslosen Spieleablauf, Picture-by-Picture (PbP), Picture-in-Picture (PiP) und ein höhenverstellbarer Standfuß.

Sehen Sie schärfer dank LC-Power!

Besonderheiten:

Adaptive Sync, Overdrive, Low Blue, GamePlus, PiP, PbP, Flicker-Free, höhenverstellbarer Standfuß, VESA-kompatibel

Display-Größe 27″ / 68,58 cm Auflösung FHD / 1920 x 1080 Pixel Bildschirmaktualisierungsrate 240 Hz

(bei aktiviertem PiP/PbP-Modus 60 Hz) Panel-Typ VA Bildschirmoberfläche Non-Glare Bildformat 16:9 Helligkeit 300 (± 30) cd/m² Kontrastverhältnis 3000:1 Bildschirmfarben 16,7 M Farbraum 95 % sRGB

72 % AdobeRGB

72 % NTSC

75 % DCI-P3 Betrachtungswinkel H: 178° / V: 178° Pixelpitch 0,1038 (H) x 0,3114 (V) Krümmung 1500R Reaktionszeit MPRT 1 ms, OD 4 ms Anschlüsse 1x DP 1.2

1x HDMI 2.0

2x HDMI 1.4 Audio 1x Audio out (3,5mm-Klinke) Integrierte Lautsprecher nein Farbe Rückseite: schwarz mit roter LED-Beleuchtung

Standfuß: schwarz Abmessung (ohne Standfuß) 617 x 368 x 97 mm Abmessung (mit Standfuß) 617 x 512 x 331 mm Abmessung (Verpackung) 702 x 455 x 175 mm Neigungswinkel -5°~20° VESA-Aufhängung 75 x 75 mm Gewicht (Produkt/gesamt) 5,90 / 7,84 kg Energieverbrauch 26 kWh / 1000 h Standby-Verbrauch ≤ 0,5 W Energieeffizienzklasse F

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr