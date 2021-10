X-Men 24: Bitteres Finale – Comic Review

Weiter geht es in unserer neuen Review-Reihe mit X-Men Band 24. Hierbei handelt es sich nun um die letzte Ausgabe der X OF SWORDS-Storyline, nun werden wir erfahren, wer das Duell gewonnen hat. Passen dazu lautet der Untertitel „Bitteres Finale“. Als Besonderheit liegt der Ausgabe diesmal der letzte Teil eines Pokerkarten-Decks im X OF SWORDS-Design bei.

Allgemeines:

„Das Blatt hat sich gewendet. Die Mutanten von Krakoa sind im Begriff alles zu verlieren, wofür sie Jahrzehnte gekämpft haben. Doch wer befolgt Regeln, wenn der Traum auf dem Spiel steht?“

Inhaltsangabe zu X-Men 24 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2020) Storys X of Swords: Destruction (2020) 1 zentrale Charaktere Cyclops, Storm, Wolverine Zeichner Mahmud Asrar, Pepe Larraz, Stefano Caselli Autor Jonathan Hickman, Tini Howard Seitenanzahl 52 Preis 4,99 € Veröffentlichung 21.09.2021

X-Men 24 besteht dieses mal lediglich wieder aus einer einzelnen, längeren Story, dem 22. Kapitel in der Storyline von X OF SWORDS. Den Abschluss bilden hier mehrere Originalcover.

Zu Beginn des Comics gibt es wieder eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse, um leichter in die neue Ausgabe einsteigen zu können. Im weiteren Verlauf werden darüber hinaus weitere Hintergrundinformationen eingestreut.

Als Besonderheit bietet diese Ausgabe nun auch der letzte Teil des Pokerkartendecks bei. Dies Mal erhalten wir unter anderem eine schön gestaltete Aufbewahrungsbox.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe erlebten wir das finale Duell des Turniers, den Kampf eines Ehepaars, Apocalypse gegen Genesis. In diesem Kampf konnte Apocalypse zunächst seine Ehefrau besiegen, doch er zögerte zum Schluss sie tatsächlich zu töten. So übernahm schließlich der Annihilation-Helm die Kontrolle und es entwickelte sich eine große Schlacht zwischen Krakoa und Arakko. Währenddessen stellten Scott Summers und Jean Grey ein Einsatzteam für eine Intervention in Otherworld auf. Denn sie konnten einen verzweifelten, beunruhigenden Hilferuf von ihrem Sohn Cable auffangen. Sie sind bereit alles zu tun um ihn und Krakoa zu retten.

Das letzte Kapitel schließt nahtlos an die vorherige Ausgabe an. Wir sind mitten im Kampf zwischen den Vertretern von Karkoa und Arakko. Hier erhält die Seite der Sternenzitadelle unerwartete Unterstützung. Lady Saturnyne ist es gelungen den Captain Britain Corps zurückzubringen. Allerdings gelingt es Annihiliation die schlimmsten Bestien von Amenth zu beschwören und der Kampf entwickelt sich nicht gerade zugunsten von Krakoa. Doch wo sind eigentlich Scott Summers und Jean Grey mit ihrer Verstärkung? Wollten sie nicht ihrem Sohn zur Hilfe eilen? Wird es Apocalypse gelingen, seiner Frau den Annihilation-Helm zu entreißen und muss er sie wirklich töten? Aber über all dem steht immer noch die Frage, was eigentlich die Absichten von Lady Saturnyne waren, das Duell ins Leben zu rufen… Wird sie schließlich eingreifen und den Kampf beenden?

Charaktere und Erzähler:

Als zentralen Charakter kann man in dieser Ausgabe sicherlich Lady Saturnyne anstehen, denn wir erfahren einiges über ihre Beweggründe und werden auch Zeuge ihrer Macht. Aber auch die anderen Streiter Krakoas haben eine wichtige Rolle in der Geschichte.

An einigen Stellen findet sich dieses Mal auch eine Erzählerperspektive, hier erleben wir einen Teil der Geschichte aus der Sicht von Lady Saturnynes Gedanken.

Fazit:

X-Men 24 „Bitteres Finale“ bietet ein furioses Ende der X OF SWORDS-Storyline. Es ist eine spannende Schlacht, bei der man aber hin und wieder etwas die Übersicht verlieren kann. Zum Ende bietet sie einige Überraschungen und wir erfahren auch noch einiges über die Beweggründe von Lady Saturnyne. Somit ist der Comic ein würdiger Abschluss der Storyline. Passend zum Finale können wir nun auch unser Pokerkarten-Deck mit einer Aufbewahrungsbox vervollständigen.

Jedes Ende ist ein neuer Anfang, daher sind wir gespannt, wie sich die X-Men-Comic-Serie nun weiterentwickeln wird.

