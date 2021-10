VR-Experience „Amber Blake: Operation Dragonfly“ ab 2022 im Europa-Park

Ab dem kommenden Frühjahr lockt der Europa-Park seine Besucher mit einem zusätzlichen Angebot. Die einzigartige VR-Experience „Amber Blake: Operation Dragonfly“ startet 2022 im Europa-Park. Die aktuelle Pressemitteilung geben wir direkt an unsere Leser weiter:

Rust, 20. Oktober 2021 – Das interaktive Action-Abenteuer Amber Blake: Operation Dragonfly erobert die virtuelle Welt und wird im Frühjahr 2022 zur neuen VR-Attraktion bei YULLBE im Europa-Park. Basierend auf der Comic IP „Amber Blake“ aus der Feder des belgischen Supermodels Jade Lagardère wurde eine „Full Body Tracking Free Roaming VR-Experience“ erschaffen.

[…] Die Spieler können sich in einen 30-minütigen, interaktiven Actionfilm mit einer knallharten Agentin, einem geheimnisvollen Bösewicht und einem nervenaufreibenden Finale vor der imposanten Skyline Singapurs stürzen.

Um ein noch immersiveres Erlebnis zu schaffen, wurde für die VR-Experience „Amber Blake: Operation Dragonfly“ das YULLBE Equipment bestehend aus VR-Helm, Hand- und Fußtrackern mit zusätzlichen Features ausgestattet und erweitert, um das Erlebnis noch realistischer zu gestalten.

Über YULLBE

YULLBE ist eine eigenständige VR-Attraktion, die sich neben dem 4-Sterne Superior Hotel „Krønasår“ und gegenüber der Wasserwelt Rulantica befindet. Mit Controller und VR-Brille ausgestattet stehen in YULLBE GO sechs verschiedene, jeweils zehnminütige Abenteuer in unterschiedlichsten Welten zur Auswahl. Vom spektakulären Science-Fiction-Szenario „Valerian“, über das künstlerische „ARTiality“, einer atemberaubenden Reise ins Weltall in „Moon to Mars“, einem unvergesslichen Abenteuer an der Seite der Europa-Park Charaktere „Ed & Edda – Die Jagd nach dem magischen Zepter“, als Mitglied einer außergewöhnlichen Polizeieinheit in „Alpha Mods“ oder als Protagonist eines ganz persönlichen Horrorfilms in „Traumatica“ – hier ist für jede Altersklasse etwas geboten.

Noch mehr Immersion bietet die 30-minütige „Mission: Rulantica“ in YULLBE PRO. Hier können sich bis zu acht Freunde auf eine Reise ins Ungewisse mit futuristischem Helm, Rucksack-PC, Hand- und Fußtracker machen. Zum Einsatz kommt die weltweit einzigartige „Full Body Tracking Free Roaming VR-Technologie“. Diese konnte in enger Zusammenarbeit mit dem mehrfachen Oscar- und Emmy-Gewinner und Spezialist für Motion-Capturing „Vicon“ realisiert werden. Die Spieler spüren dabei hautnah, wie es sich anfühlt, die Grenzen der Physik zu sprengen und übernatürliche Fähigkeiten zu besitzen.

Alle Erlebnisse sind in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar.

Weitere Informationen zur VR-Experience sowie zur aktuellen Situation und den Sicherheitsmaßnahmen online unter yullbe.com und europapark.de.

Für den Besuch der VR-Welt müssen separate Tickets gebucht werden. Für YULLBE wird ein Preis von 12 € und für YULLBE PRO von 29 € fällig. Tickets sind im Europa-Park Ticketshop erhältlich.

Quelle: Europa Park und Yullbe