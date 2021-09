Trash Sailors – Trailer und Demo veröffentlicht

In Trash Sailors schwappt der Menschheit buchstäblich das selbstverursachte Müllproblem über das Ufer. Die Welt wird von einem Müll-Tsunami überflutet und als Spieler müsst Ihr dem Müllproblem Herr werden.

Das Adventuregame mit dem besonderen handgezeichneten Look stellt den Spieler aber nicht nur vor das Müllproblem. Das Einsammeln wird durch allerlei Störfaktoren erschwert. Da gibt es arktische Piraten, toxische Haie und hungrige Sumpfkrokodile, die allesamt nur die eine Aufgabe haben, Euch das Leben schwer zu machen. Ganz nebenbei muss der eingesammelte Müll auch noch in brauchbare Ressourcen umgewandelt werden.

Das Müllsammler-Spiel Trash Sailors wird für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen und kommt mit einem Mehrspieler-Modus lokal sowie online daher. Hierbei kämpfen vier Spieler gegeneinander und jeweils auch gegen alle Hindernisse in der müllüberfluteten Welt.

Der nun aktuell veröffentlichte Gameplay-Trailer des liebevoll handgezeichneten Spiels lässt bereits tiefe Einblicke zu. Wem das noch nicht genug ist, kann die Demoversion bereits schon jetzt via Steam auf PC anspielen.

Also motivierte Weltrettung, Recycling, Piraten, Haie, Krokodile, Mehrspieleraktionen gegen Freunde, von den Entwicklern als „Freundschaftskiller“ bezeichnet und der niedlich-skurrile handgezeichnete Look. Hört sich doch definitiv nach Spaß an. Oder was meint Ihr? Einen Blick auf die Demoversion dürfte letztlich für Klarheit sorgen.

Quelle: tinyBuild Games