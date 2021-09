Der Hype um Metroid Dread geht weiter. Nintendo hat einen neuen Trailer veröffentlicht und dieser zeigt neue Feinde, Waffen und mehr vom Gameplay.

Das wöchentliche Countdown-Video von Nintendo (hier könnt Ihr Euch noch in die vergangene Woche beamen) macht einem nur bewusst, wie lange es noch bis zum 8. Oktober 2021 dauert. Dabei wollen wir doch endlich den Controller in die Hand nehmen und das neue Abenteuer um die Heldin Samus Aran selbst erleben.

In den wöchentlichen Videos hat Nintendo bereits einen tiefen Einblick in die Spielmechanik und das Gameplay gegeben. Altbekannte Feinde, wie Kraid, wurden gezeigt und ein paar Anspielungen auf die Chozos getätigt. Eine Rasse, die bislang als fortschrittlich aber auch friedlich die Serie am Rande begleitete. Nun scheint gerade diese Rasse die Vergangenheit einzuholen.

Der aktuelle Trailer zeigt noch viel mehr an Gameplay wie bisher. Samus Aran hat ein paar neue Fähigkeiten erhalten, wie z. B. ein Slide-Manöver oder das Wandklettern mit einem Spider Magnet. Auch der Waffeneinsatz hat sich weiterentwickelt und dürfte einige Überraschungen mit sich bringen.

Zuletzt gibt es auch noch tiefere Einblicke in die verschiedenen Gegnertypen und Bosse des Spiels. Also, einfach reinschauen und mitspekulieren. Noch hat Nintendo nicht alle Geheimnisse rund um Samus Aran und ihr neuestes Abenteuer in Metroid Dread verraten. Wir warten jedenfalls gespannt auf den nächsten Trailer, damit der Hype um Metroid Dread noch weiter hochgepusht wird. Aaargh… und dabei dauert das noch so lange…

Metroid Dread erscheint am 8. Oktober 2021 für Nintendo Switch.

Quelle: Nintendo