X-Men 20: Kein Mutant darf überleben – Comic Review

Weiter geht es in unserer neuen Review-Reihe mit X-Men Band 20. Hierbei handelt es sich nun um die neunte von dreizehn Ausgaben in der X OF SWORDS-Storyline. Der Untertitel lautet „Kein Mutant darf überleben“. Als Besonderheit liegt dieser Ausgabe der dritte von fünf Teilen eines Pokerkarten-Decks im X OF SWORDS-Design bei.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Logans Versuch, die Spiele zu beenden, bevor sie begonnen haben, geht böse nach hinten los. Denn Saturnyne hält alle Trümpfe in der Hand. Muss Betsy Braddock die Zeche bezahlen?“

Inhaltsangabe zu X-Men 20 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2020) Storys Excalibur (2019) 14, Marauders (2019) 15 zentrale Charaktere Betsy Braddock, Saturnyne, Wolverine Zeichner Leinil Francis Yu, Mahmud Asrar, Phil Noto, Stefano Caselli Autor Ben Percy, Gerry Duggan, Jonathan Hickman, Tini Howard Seitenanzahl 60 Preis 5,99 € Veröffentlichung 20.07.2021

X-Men 20 besteht, wie die meisten Ausgaben, aus zwei einzelnen Storys. Es handelt sich um die Kapitel 14 und 15 in der Storyline von X-OF-SWORDS. Unterteilt werden diese durch die Cover der Originalausgaben.

Zu Beginn des ersten Kapitels dieser Ausgabe gibt es wieder eine kurze Zusammenfassung, um leichter in die Ausgabe einsteigen zu können. Im Verlauf des Comics findet man noch einige Informationen zum Turnier.

Als Besonderheit bietet diese Ausgabe nun den dritten Teil des Pokerdecks, das man im Rahmen der X OF SWORDS-Serie sammeln kann. Dieses Mal erhalten wir die dreizehn Werte der Pik-Farbe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe erlebten wir zunächst das Bankett vor dem großen Turnier. Hier konnten sich die Streiter beschnuppern und es kam zu ersten Reibereien, aber auch zu einem Tanz von Tod und Storm. Jedoch hegte Wolverine die ganze Zeit über eigene Pläne. Diese gipfelten schließlich in einem Mordanschlag auf Lady Saturnyne, um das Turnier im letzten Moment zu verhindern.

Kapitel 14 setzt dort an, wo die letzte Ausgabe endete. Wolverine sieht in einer Vision die Folgen von Lady Saturnynes Tod, die Niederlage gegen die Invasoren aus Arakko. Dann machen wir anscheinend einen minimalen Sprung in die Vergangenheit, genau bevor Wolverines Krallen sie durchbohrt haben. Nach ein paar Worten von Lady Saturnyne geht das Bankett schließlich weiter. Dabei kommt es zu einem erneuten Mordversuch, dieses Mal jedoch an jemand anders… Aber das außergewöhnlichste bei diesem Bankett sind auf jeden Fall die Speisen, soviel sei verraten…

Im zweiten Kapitel dieser Ausgabe starten nun endlich die Duelle. Hier treffen zunächst Captain Britain und Isca die Unbesigte, die Schwester von Genesis, aufeinander. Passenderweise wird das Duell in Avalon ausgefochten. Doch dieses dauert nicht sehr lange und endet mit einer tragischen Wendung. Als nächste treffen nun Cypher und Blutmond Bei in der Sternenzitadelle aufeinander. Doch ihr Duell wird anders verlaufen als erwartet, denn Lady Saturnyne hat mal wieder ihre eigenen Pläne, es ähnelt mehr einer Feier…

Charaktere und Erzähler:

Im 14. Kapitel haben mehrere Charaktere eine besondere Rolle, jedoch steht Wolverine aufgrund seines (zum Glück?) missglückten Attentats hier besonders im Mittelpunkt. Für das folgende Kapitel stellen die beiden Duell-Paarungen, Captain Britain und Isca die Unbesiegte, sowie Cyper und Blutmond Bei, die zentralen Charaktere dar.

Eine Erzählerperspektive wird dieses Mal kaum genutzt. Zu Beginn einmal um durch Wolverines Vision zu führen und danach lediglich um die Orte der Handlung kurz einzuführen.

Fazit:

Mit X-Men 20 „Kein Mutant darf überleben“ nähern wir uns nun immer mehr dem Finale der X OF SWORDS-Storyline. Dies merken wir auch daran, dass nun endlich die Duelle starten und eine spannende und überraschende Handlung bieten. Nun dauert es auch nicht mehr lange bis unser Pokerkarten-Deck vollständig ist.

Wir sind gespannt wie sich das Turnier weiter entwickelt. Die beiden bisherigen Duelle ließen doch einige Fragen offen. Wir sind gespannt welche Folgen diese für die Beteiligten haben und welche weiteren Duell-Paarungen wir erleben werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗