Toy Soldiers HD Release Trailer

Lieber spät, als nie – Toy Soldiers HD erscheint im September

Mit einer kleine Verspätung bringt uns Accelerate Games am 09. September 2021 Toy Soldiers HD auf Xbox One, PlayStation 4, PC und Nintendo Switch. Angepeilt war als Releasedatum zunächst Ende August.

Dabei handelt es sich um ein 3rd-Person Action-Strategiespiel, in dem Spieler Spielzeugsoldaten des Ersten Weltkrieges auf den Schlachtfeldern und in den Schützengräben Europas befehligen. Die Entwickler haben in der Ankündigung von einigen Verbesserungen für ein besseres Spielerlebnis gesprochen. Eine Aufhübschung hat das Remake des Originalspiels von 2010 ebenfalls erhalten und erstrahlt nun in höherer Auflösung.

Mit dem Release Date Trailer bekommen wir schon einmal einen kleinen Vorgeschmack:

Quelle: Accelerate Games