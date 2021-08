Plunder Panic – Indie-Piraten-Multiplayer auch für Konsolen angekündigt

Mit Plunder Panic erwartet uns ein Piraten-Battle-Multiplayer, in dem wir uns so richtig piratenmäßig austoben können. Newcomer Will Winn Games hat jetzt auch bestätigt, dass Plunder Panic im Jahr 2022 ebenfalls für Konsolen erscheinen soll.

Wer Piraten liebt, wird sich auf Plunder Panic durchaus freuen. Das Battle-Game wurde bereits für den PC angekündigt und jetzt auch für die Konsolen bestätigt.

Was können wir uns unter dem Titel vorstellen?

Wer kennt es nicht? Da segelt man nichtsahnend durch die 7 Weltmeere und plötzlich…ist das da hinten eine Wolke? NEIN! PIRATEN!!!! Oh Moment, wir sind ja auch welche… aber dulden wir Rivalen neben uns? Natürlich nicht!!!

In Plunder Panic treten zwei Crews mit je 6 Mitgliedern gegeneinander an. Ziel ist es natürlich, die Rivalen zur Strecke zu bringen und sich die Herrschaft über die Meere und dessen Schätze zu sichern.

Damit Ihr Euch nicht etwa langweilt, während Ihr Euch im Online-Modus oder Couch-PVP gegen diese Möchtegern-Seebären durchsetzt, bietet das Spiel mehrere verschiedene Modi an, in denen Ihr gegeneinander antreten werdet. Außerdem stehen Euch diverse Waffen, magische Gegenstände und Power-Ups zur Verfügung. Ebenfalls könnt Ihr verschiedenste Modifikationen vornehmen und Eure Crew so konfigurieren, dass ein immer neuer Spielspaß quasi garantiert ist.

Natürlich haben wir für Euch auch einen Trailer parat, damit Ihr Euch das Seebären-Spektakel einmal genauer anschauen könnt:



Wann erscheint Plunder Panic?

Gute Nachrichten für PC-Spieler. Denn Plunder Panic wird bereits am 17. September 2021 auf dem PC erhältlich sein.

Konsolen-Gamer müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Das Piraten-Battle-Spiel wird erst im kommenden Jahr 2022 für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar sein.

Also: Zeigt den Landratten wer hier der Boss der See ist und wo der Hai die Locken hat!

Quelle: Will Win Games/Youtube