Sony gibt die Verkaufszahlen für die PS5 bekannt

Seit Release der Konsole im November 2020 hat sich die PS5 weltweit bereits über 10 Millionen Mal verkauft. Damit ist die PS5, laut Pressemitteilung von Sony, die bislang am schnellsten verkaufte PlayStation-Konsole insgesamt.

Bereits Ende März hatte die PS5 mit damals 7,8 Millionen verkaufter Exemplare das Vorgängermodell um 200.000 Einheiten geschlagen. Die PS4 ging im Vergleichszeitraum lediglich 7,6 Millionen Mal über die Ladentheke.

Gleichzeitig enthüllte Sony ferner die Verkaufszahlen der PlayStation Studio-Games, die bislang für die PS5 erschienen sind. So hat sich Spider-Man: Miles Morales 6,5 Millionen mal verkauft. Platz 2, mit 2 Millionen verkaufter Einheiten geht an MLB The Show 2021 und für Ratchet & Clank: Rift Apart bleibt mit 1,1 Millionen Verkäufen noch der dritte Platz.

Nachdem die Nachfrage nach der PS5 immer noch ungebrochen ist, reagiert Sony auch darauf in der Pressemitteilung und verspricht, dass die Aufstockung der PS5-Lagerbestände derzeit oberste Priorität im Hause Sony hat.

Quelle: Sony