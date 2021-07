The Witcher – Staffel 2 kommt noch im Dezember diesen Jahres

Die erste WitcherCon ist noch gar nicht so lange her und endlich wurde auch der langersehnte Trailer zur zweiten The Witcher-Staffel enthüllt.

Staffel 2 von The Witcher startet schon im Dezember 2021

So mancher Fan hatte schon gehofft und auch gebangt. Denn trotz diverser Podiumsgespräche mit den Darstellern der beliebten Neflix-Serie gab es die erlösende Nachricht erst zum Abschluss des WitcherCon-Events.

Der offizielle Trailer zur zweiten Staffel der Fantasy-Serie wurde endlich enthüllt. Und nicht nur das. Auch der Starttermin der neuen Season wurde bekannt gegeben.



Am 17. Dezember 2021 geht Staffel 2 von The Witcher exklusiv bei Netflix an den Start.

Um was wird es gehen?

Wie der Trailer bereits verrät, geht es überwiegend um Geralt und Ciri, die sich nach einer langen Reise in Staffel 1 am Ende doch noch gefunden haben. Der Hexer bringt sie nach Kaer Morhen und trifft dort unter anderem auf seine Hexer-Brüder Lambert, Eskel und Coën. Außerdem lernt Ciri auch den Lehrmeister von Geralt kennen, Vesemir.

Es wird aber nicht nur um die Geschichte des Hexers und des Löwenjungen von Cintra gehen. Auch die Story um Yennefer von Vengerberg verlangt danach, weitererzählt zu werden.

Alte und neue Gesichter im The Witcher-Cast

Selbstverständlich können wir uns auf ein Wiedersehen mit den beliebten Stars der 1. Staffel freuen. Neben Henry Cavill als Geralt sind auch Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer) und auch Joey Batey als Rittersporn dabei.

Es stoßen natürlich auch ein paar neue Gesichert dazu. Zum Beispiel Paul Bullion als Hexer Lambert oder Kim Bodnia als Lehrmeister Vesemir.

Als Schmankerl wurde aber nicht nur der Starttermin der Serie, sondern auch eine „Vorschau“ auf die Episoden bekannt gegeben.

Episode 1 – A Grain of Truth

Episode 2 – Kaer Morhen

Episode 3 – What Is Lost

Episode 4 – Redanian Intelligence

Episode 5 – Turn Your Back

Episode 6 – Dear Friend

Episode 7 – Voleth Meir

Episode 8 – [TOP SECRET]

Wir sind sehr gespannt, was uns in Season 2 erwartet und fiebern schon eifrig dem Dezember entgegen.

Quelle: Netflix/Youtube/game2gether