Die erste WitcherCon kommt – was erwartet uns eigentlich?

Bereits am 11. Juni 2021 kündigten CD PROJECT RED und Neflix an, dass im Juli 2021 die erste WitcherCon an den Start gehen wird. Mittlerweile sind auch genaue Details über das Online-Event veröffentlicht worden.

Wann und wie Ihr das Spektakel verfolgen könnt, wer dabei ist und welchen Inhalt das geplante Programm bietet, könnt Ihr hier nachlesen.



Wo und wann findet die WitcherCon statt?

Das digitale Event wird in Form von Livestreams über Netflix und die offiziellen Youtube- und Twitch-Kanäle von CD PROJECT RED übertragen.

Der erste Stream wird am 9. Juli 2021 um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) starten. Der zweite Stream folgt am 10. Juli 2021 und wird bereits um 3:00 Uhr morgens beginnen.

Wer wird live dabei sein?

Unter anderem können wir uns auf bekannte Gesichter der erfolgreichen Netflix-Serie freuen. Neben den Akteuren vor der Kamera wie zum Beispiel Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg) und Freya Allan (Ciri) werden aber auch die Macher hinter den Kulissen, wie zum Beispiel die amerikanische Fernsehproduzentin Lauren S. Hissrich und Declan de Barra (Blood Origin), Rede und Antwort stehen.

Auch die Entwickler der Witcher-Spiele werden uns mit allerhand Rückblicken und News versorgen.

Und was wäre eine WitcherCon ohne den Witcher? Richtig, nur halb so gut. Natürlich wird uns auch Henry Cavill, die Verkörperung von Geralt von Riva, mit seiner Anwesenheit erfreuen.

Wie sieht der Ablaufplan aus?

Wir haben für Euch den bisher bekanntgegebenen Plan zusammengefasst. Die genauen Uhrzeiten zu den einzelnen Programmpunkten stehen leider noch nicht fest.

09. Juli 2021 – ab 19:00 Uhr:

Podiumsgespräch: The Witcher – Staffel 2: Die Karten der Vorsehung mit Gästen

In Form eines Spiels stehen Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M. Khayisa, Paul Bullion, Lauren S. Hissrich Rede und Antwort zu den wichtigsten Fragen der Fans der Wichter-Serie und der langersehnten zweiten Staffel.

Willkommen bei GWENT: The Witcher Card Game

Eine Einführung in das beliebte Mini-Spiel des Witcher-Universums, die man gesehen haben sollte, bevor man sich Hals über Kopf in den „Kampf“ stürzt und vielleicht die beste Karte im Deck verliert.

Begegnung der Vorsehung

Anya Chalotra und Freya Allan lassen den Werdegang von Yennefer und Ciri in der ersten Serienstaffel Revue passieren und liefern Einblicke in Staffel zwei.

Podiumsgespräch: Erinnerungen vom Weg: Die Geschichten hinter den „The Witcher“-Spielen – Teil 1

Nach mehr als 13 Jahren blicken die erfolgreichen Entwickler der Spieler-Reihe auf ihre Werke zurück und lassen die Zuschauer an ihren Stories und Erlebnissen teilhaben.

Podiumsgespräch: Witcher-Wissen mit Gästen

In diesem Quiz können die Witcher-Größen Lauren S. Hissrich, Declan de Barra, Btazej Augustynek (CDPR) und Philipp Weber (CDPR) nicht nur mit ihrem Wissen glänzen. Vielleicht rutscht auch der ein oder andere Spoiler durch, der die Fans begeistern könnte.

Eine Führung durch Kaer Morhen

Welche Geschichte steckt eigentlich hinter Kaer Morhen? Welche zentrale Bedeutung hat die Festung für die Hexer? All das und noch mehr erfahren die Zuschauer in einer Führung durch das alte Gemäuer.

Monster Slayer: Erlebt die Abenteuer eines Hexers

Eine Welt voller Monster und Ihr seid mittendrin. Spokko (Teil der CD PROJETC-Family) präsentiert das neue Handy-Spiel, das noch im Sommer 2021 erscheinen soll.

Die Figuren aus der Welt von The Witcher

Einblicke in den Erschaffungsprozess der beliebten Figuren, die Inspiration dahinter und wie es sich anfühlt, sie lebendig werden zu lassen.

Podiumsgespräch: Erzählungen des Weißen Wolfs: Ein Spotlight-Gespräch mit Henry Cavill

Geschichten rund um Fantasy und das Witcherversum von Geralt himself mit „der ein oder anderen Überraschung“.

10. Juli 2021 – ab 3:00 Uhr:

Wiederholung des Podiumsgesprächs: The Witcher – Staffel 2: Die Karten der Vorsehung mit Gästen

Wiederholung von „Willkommen bei GWENT: The Witcher Card Game“

Podiumsgespräch: CD Projekt Reds The Witcher: Mehr als Videospiele

Nicht nur ein Spiel, nicht nur eine Serie. Das Witcher-Universum wächst. Vorstellungen und Informationen zu künftigen Witcher-Comics und zum Board Game „Alte Welt“.

Podiumsgespräch: Erinnerungen vom Weg: Die Geschichten hinter den „The Witcher“-Spielen – Teil 2

Der zweite Teil des Rückblicks der Spiele-Entwickler auf die Witcher-Welt.

Wiederholung des Podiumsgesprächs: Witcher-Wissen mit Gästen

Geniestreiche

Ein Blick hinter die Kulissen der Neflix-Anime-Serie „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ und wie die Welt der Hexer sich in eine animierte Serie fügt.

Wiederholung von „Monster Slayer: Erlebt die Abenteuer eines Hexers“

Wiederholung von „Die Figuren aus der Welt von The Witcher“

Wiederholung von „Eine Führung durch Kaer Morhen“

Wiederholung des Podiumsgesprächs: Erzählungen des Weißen Wolfs: Ein Spotlight-Gespräch mit Henry Cavill

Wie Ihr schon gemerkt habt, werden viele Inhalte am zweiten Tag der WitcherCon noch einmal wiederholt. Dennoch lohnt es sich auch am 10. Juli 2021 in den Stream zu schnuppern, da jeder Tag über seine ganz eigenen Specials verfügt.

Wer allerdings immer noch auf die Ankündigung eines neuen Witcher-Titels hofft, wird enttäuscht. Auch auf der offiziellen Website der Veranstalter wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein neues Witcher-Spiel angekündigt werden wird.

Trotzdem sprechen viele gute Gründe dafür, das Spektakel der ersten WitcherCon mitzuerleben.

„Toss a Coin to Your Witcher!”

Quelle: The Witcher Netflix/Youtube/witchercon.com