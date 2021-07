Releasetermin für Baldo: The Guardian Owls

Baldo: The Guardian Owls Releasetermin 27. August 2021: das lange Warten hat endlich ein Ende. Das Action-Adventure Baldo: The Guardian Owls hat nun einen genauen Releasetermin erhalten und wird am 27. August 2021 für Switch, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Das Spiel wurde vom Entwicklerstudio Naps Team bereits im Jahr 2019 angekündigt

Spielerisch soll der Titel an The Legend of Zelda erinnern. Der Look erinnert eher an grandiose Anime-Filme wie zum Beispiel aus dem Studio Ghibli oder an Spiele wie das JRPG Ni no Kuni.

Die Story hinter Baldo

Die Story hinter dem Spiel ist schnell erzählt: Die weisen Eulen haben die herzlose Kreatur in der Unterwelt eingesperrt. Durch die Geburt eines Kindes mit reinem Herzen erhebt sich das Ungetüm jedoch wieder und muss erneut verbannt werden.

In der offenen Spielwelt müssen Dungeons erkundet und Rätsel gelöst werden, während zahlreiche Monster da allerdings auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Außerdem gibt es noch viele Städte und deren Bewohner, die der Hauptfigur mit Rat und Tat zur Seite stehen oder für Baldo ein paar Nebenquests bereitstellen.

Quelle: Naps Team