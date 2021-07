Neue Gratis-Spiele für Switch-Online-Abonnenten ab 28.07.2021

Abonnenten des Nintendo Online-Dienstes können sich über Spielenachschub freuen. Ab 28.07.2021 wird die umfangreiche Spielesammlung aus den guten, alten Zeiten des NES und SNES um drei weitere Titel ergänzt, wobei der diesmalige Nachschub nur aus dem SNES-Lager kommt.

Spiele-Nachschub

Das älteste Spiel der Neuzugänge ist das 1988 erschienene Bombuzal, welches bei Veröffentlichung noch Ka-Blooey hieß. Warum eine Namensänderung erforderlich war, wird von Nintendo leider nicht verraten. Spaß macht der bombige Puzzler auch heute noch.

Nintendo selbst beschreibt Bombuzal wir folgt:

Bombuzal:

Zünde jede Bombe in jedem Level strategisch und bringe Dich in Sicherheit, wenn sich der Staub gelegt hat. In diesem Puzzlespiel musst Du schnell sein, denn die Zeit ist knapp. Stelle nur sicher, dass Du die Größe jeder Explosion berücksichtigst, oder sie könnte ein Loch in all Deine sorgfältige Planung sprengen. Viel Glück und viel Spaß!

Weiter geht es mit dem Plattformer Claymates, der vom gleichen Entwicklerteam wie die Clay-Fighter Kampfspiele erschaffen wurde. Bei dem Spiel aus dem Jahre 1993 muss sich der Spieler in unterschiedliche Lehmtiere verwandeln um die im Level verteilten Aufgaben bewältigen zu können.

Die Beschreibung von Nintendo hilft vielleicht bei der Entscheidungsfindung weiter:

Claymates:

Schlüpft in die Rolle von Clayton, dem Sohn von Professor Putty. Dein Vater hat einen Durchbruch erzielt, und mit dem von ihm geschaffenen Serum können lebende Kreaturen in Lehm verwandelt werden! Du wirst vielen Gefahren begegnen, aber du hast die Fähigkeit, dich in fünf verschiedene Tiere zu verwandeln. Du brauchst sie alle, um zu rennen, zu springen, zu fliegen, zu schwimmen und an den Hindernissen vorbeizuklettern, die sich dir in den Weg stellen.

Und last but not least ist da noch Jelly Boy, seines Zeichens ebenfalls ein Plattformspiel und aus dem Jahre 1995. Stellt sich nur die eine Frage: Warum will man aus einer Süßigkeitenfabrik fliehen?

Die Beschreibung aus der Online-Bibliothek von Nintendo klärt uns da auch nicht auf, macht aber definitiv Lust einen Blick in das Naschwerk zu riskieren:

Jelly Boy:

In diesem Jump’n’Run-Spiel, das 1995 ursprünglich nur in Europa erschien, bist Du Jelly Boy, eine Süßigkeit, die durch die Kraft des Blitzes zum Leben erweckt wurde. Sie sind zum Leben erwacht und wissen nur eines: Du musst aus der Süßigkeitenfabrik entkommen. Um zu entkommen, müssen Sie Puzzleteile sammeln und die feindlichen Schwergewichte überleben, die versuchen, dich aufzuhalten. Du wirst all deinen Verstand, deine Fähigkeiten und deine Gestaltwandlerfähigkeiten brauchen, um dieses verrückte Abenteuer zu überstehen.

Hier noch das Trailer Video:

