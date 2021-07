Iron Man – Der Eiserne 1: Neue Wege, alte Fehler – Comic Review

Iron Man zählt sicherlich zu den bekanntesten und beliebtesten Helden aus dem Marvel-Universum, mit „Iron Man – Der Eiserne 1“ widmet Marvel ihm nun einen Neuanfang. Doch schauen wir uns nun die erste Ausgabe einmal genauer an.

Allgemeines:

„Autor Christopher Cantwell, einer der Macher der Fernsehserie Halt and Catch Fire über den Aufstieg des Heimcomputers, führt Iron Man zurück zu seinen Wurzeln. Keine Riesenfirma, keine Tech-Innovationen am laufenden Band mehr. Tony will wieder fühlen, was es heißt, ein Mensch zu sein – und ein klassischer Superheld. Aber ist das heute, in dieser volldigitalisierten und allsehenden Welt, überhaupt noch möglich? Vom gewaltigen Ego des Avengers in Rüstung gar nicht erst zu reden. Die neue IRON MAN-Serie behandelt Fragen, Probleme, Gedanken und Sehnsüchte unserer modernen Welt in bester Marvel-Manier. Ein Neuanfang für Tony Stark, dem eine neue Verbündete zur Seite steht und der alten wie neuen Schurken begegnet.“

Inhaltsangabe zu Iron Man – Der Eiserne 1 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Iron Man Storyline Iron Man (2020) Storys Iron Man (2020) 1-5 zentrale Charaktere Hellcat, Iron Man Zeichner Cafu Autor Christopher Cantwell Seitenanzahl 444 Preis 22,00 € Veröffentlichung 15.06.2021

Der Comic besteht aus fünf Kapiteln. Diese entsprechen je einer einzelnen Story der Original-Ausgabe. Wie üblich werden die Kapitel durch jeweilige Original-Cover voneinander abgetrennt. Am Ende des Comics finden sich abschließend noch diverse Variant-Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Nachdem Tony Stark im zweiten Civil War ins Koma fiel, konnte er nur mit einem geklonten Körper und einem Bewusstseins-Back-up ins Leben zurückkehren. Diese Ereignisse und sein ständiges inneres Ringen bewegten ihn schließlich dazu einen Neuanfang anzustreben.

Zu Beginn der Geschichte steigt Tony Stark aus seinem bisherigen Leben aus. Er verlässt den Vorstand von Stark Unlimited, verkauft seine Aktienanteile und verlässt auch seine Villa. Schließlich zieht er nach New York und legt sich dort ein für ihn er untypisches, da schlichtes, Auto zu. Als er mit Hellcat von seiner eigenen Party verschwindet treffen die beiden auf Unicorn, der gerade eine Bibliothek ausraubt und eine Gutenberg-Bibel stehlen will. Dabei erzählt er die ganze Zeit das ihn „der Andere“ beauftragt hätte…

Zu Beginn des zweiten Kapitels versucht sich Tony an einer gemeinsamen Mediation mit Patsy Walker (Hellcat). Wie zu erwarten ist der Erfolg er mäßig und die beiden werden durch einen Anruf unterbrochen, mehrere Forscher der medizinischen Abteilung von Stark Unlimited wurden entführt. Gemeinsam mit Hellcat macht er sich auf den Weg diese zu befreien.

Im dritten Kapitel erfahren wir nun einiges mehr zur Identität „des Anderen“. Patsy und Tony machen sich gemeinsam auf den Weg, um ein Investment von Tony in Oklahoma zu besichtigen. Auf dem Weg dorthin fliegt er doch tatsächlich in der Economy Class… Aber in was hat Tony tatsächlich investiert?

Während Patsy und Tony sich im viertel Kapitel näher kommen geht es auch mit den Ereignissen rum um „den Anderen“ weiter. Dieser versucht Tony aus der Reserve zu lockern, indem er einen guten Freund entführt hat. Schließlich sieht Tony ein, dass er dieses Problem nicht alleine lösen kann und will sich ein Team suchen um „den Anderen“ zu überraschen.

Im fünften Kapitel kommt es nun schließlich zu einer direkten Konfrontation zwischen Tony und „dem Anderen“. Doch zunächst lernen wir noch Tonys Notfall-Heldentruppe kennen. Doch was ist Patsy bei ihrem Zusammentreffen mit „dem Anderen“ zugestoßen und welcher Pläne verfolgt er eigentlich? Können Sie ihn schließlich aufhalten?

In allen Kapitel steht durchgängig das innere Ringen von Tony mit einer Vergangenheit, seinen Motiven und dem Sinn seines Lebens im Vordergrund. Etwas das ihn quält und stark verunsichert.

Charaktere und Erzähler:

Neben Iron Man tritt vor allem Hellcat als zentraler Charakter auf. Natürlich gibt es auch auf der Seite der Bösen einige zentrale Charaktere, dazu zählt „der Andere“, Unicorn und ein paar weitere Schurken.

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht von Tonys Gedanken. Das führt hin und wieder dazu, dass er über gänzlich andere Dinge nachdenkt als das was aktuell passiert.

Fazit:

Iron Man – Der Eiserne 1 bietet eine frische und neue Geschichte rund um Iron Man, in der man ihn aber direkt erkennen kann. Sie enthält eine Vielzahl lustiger Elemente, die zum einen aus der Interaktion zwischen Tony und Patsy entstehen, zum anderen aber auch daraus wie Tony versucht sich neu zu erfinden.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte rund um „den Anderen“ weiterentwickelt und ob Iron Man und Hellcat seine Pläne vereiteln können.

