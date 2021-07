Demon Slayer – Neuer PS5-Trailer zeigt Spielszenen

Im Zuge des State of Play-Events wurd ein neuer PS5-Trailer mit Spielszenen zum Anime-Game Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles präsentiert.



Schon beim Aniplex-Onlinefest 2021 – einem digitalen Festival, bei dem Produktionen im Fokus stehen, in die Aniplex derzeit involviert ist – wurde der erste Trailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles vorgestellt.

Neuer PS5-Trailer zeigt Spielszenen aus dem Adventure-Modus von Demon Slayer

Im neuesten PlayStation 5-Trailer erhaltet Ihr Einblicke in den Singleplayer-Adventure-Mode des Spiels.

Bei der Erkundung eines verfluchten Anwesens treffen Hauptcharakter Tanjiro zusammen mit Zenitsu und Inosuke auf bösartige Dämonen, denen das Team ordentlich einschenkt.



Die Story-Line entspricht dabei der ersten Anime-Serienstaffel sowie dem Anime-Kinofilm. Ihr erhaltet also die Gelegenheit, Euch noch einmal selbst durch die Geschichte fighten und sie ein weiteres mal zu erleben.

Außerdem könnt Ihr Euch, ähnlich wie bei Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, welches ebenfalls von CyberConnect2 entwickelt wurde, in einem Versus-Modus so richtig austoben. Ihr kämpft dabei in Tag-Teams und tretet in Arena-Kämpfen mit jeweils zwei Charakteren an, die Ihr aus 18 spielbaren Figuren wählen könnt.

Ab dem 15. Oktober wird Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles in Deutschland für die PlayStation, die Xbox und via Steam für den PC erhältlich sein.

Ihr könnt Euch zwischen der normalen physischen bzw. digitalen Version oder der Digital Deluxe Edition entscheiden.

Quelle: SegaAmerica/Youtube