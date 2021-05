MechWarrior 5: Mercenaries – Trailer und Release-Datum

Piloten, schnallt euch an! Zum neuen Actionspiel MechWarrior 5: Mercenaries gibt es nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch endlich ein finales Release-Datum. Und das ist gar nicht mehr so weit weg.

Das Entwicklerteam der Piranha Games hat die Katze aus dem Sack gelassen. MechWarrior 5: Mercenaries erscheint bereits am 27. Mai und wird für PC auf Steam und GOG veröffentlicht. Konsoleros hingegen greifen zur Spielversion für Xbox Series X und S. Und das Beste ist, dass alle Spieler:innen auf jedweder Plattform vom übergreifenden Cross-Play profitieren können. Somit dürfte sichergestellt sein, dass immer genug los ist auf den Maps.

Zeitgleich zum Release steht bereits fest, dass es einen Day-1-Patch geben wird, der die Schlachten mit den robusten Kampfmaschinen nochmals verbessern soll. Rund 30 neue Features sollen mit diesem Patch dann ihren Weg ins Spiel finden. Außerdem wird der Heroes of the Inner Sphere DLC in der Kampagne gemeinsam mit einem Freund spielbar sein. Dank DLC-Sharing muss auch nur eine Person diesen DLC besitzen, um alle Mitspieler:innen in den Genuss bringen zu können. Der Koop unterstützt PvE-Gefechte mit bis zu 4 Kampfmaschinen.

Lust auf das Spiel? Dann folgt einem der folgenden Links, der euch direkt zur Produktseite eurer Wunschplattform katapultiert:

Bislang war MechWarrior 5 exklusiv im Epic Games Store verfügbar und nun öffnet sich die Türe für eine deutlich breitere Gamerschaft. Ob noch weitere Systeme folgen, steht derzeit in den Sternen. Während ein Release für Playstation durchaus realistisch scheint, dürfte die Switch mangels Leistung wohl aus dem Rennen sein.