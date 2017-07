XCOM 2: War of the Chosen – Templer im Video vorgestellt

Für das rundenbasierte Taktikspiel XCOM 2: War of the Chosen hat man eine neue Heldenklasse per Video vorgestellt. Dabei handelt es sich um den Templer.

Die Helden spielen in XCOM 2: War of the Chosen eine zentrale Rolle, denn sie sind die Auserwählten und können mit ihren Fähigkeiten das Kriegspendel zu ihren Gunsten ausschlagen lassen. Aber nicht nur die neuartigen Waffen, sondern auch psionische Skills machen den Templer zu einer schlagkräftigen Einheit.

XCOM 2: War of the Chosen ist die bislang umfangreichste Erweiterung des Spieluniversums und wird am 29. August für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.