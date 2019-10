Xbox – Games With Gold November 2019

Mit Games with Gold November 2019 stehen für Mitglieder die Xbox One Spiele Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter und The Final Station zur Verfügung. Für die Xbox 360 und ebenfalls Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, steht das Xbox Original Spiel Star Wars Jedi Starfighter und der 360-Titel Joy Ride Turbo bereit.

Games with Gold November 2019 Übersicht

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter verfügbar vom 1. bis zum 30. November auf Xbox One.

In Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter schlüpfst du in die Rolle des berühmten Detektives und jagst das Böse, das in den verkommenen Straßen des viktorianischen Londons lauert. Erlebe ein fantastisches Abenteuer mit einzigartigem Gameplay-Mix aus Nachforschungen, Action und Untersuchungen. Deine Schlussfolgerungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und bringen dich dem Mysterium rund um Holmes Adoptivtochter ein Stück näher.

The Final Station verfügbar vom 16. November bis zum 15. Dezember auf Xbox One.

In The Final Station reist du als Lokführer in deinem Zug durch eine post-apokalyptische Welt. In den zerstörten Umgebungen wimmelt es von gefährlichen infektiösen Zombies. Sei also stets auf der Hut und bringe deine Passagiere sicher ans Ziel. Halte die Technik deines Zuges in Stand, versorge die Überlebenden und erreiche den nächsten Bahnhof.

Star Wars Jedi Starfighter verfügbar vom 1. bis zum 15. November auf Xbox 360 und Xbox One.

In Star Wars Jedi Starfighter spielst du die Ereignisse nach, die zur dramatischen Eskalation in Star Wars: Episode II Angriff der Klonkrieger führten. Die Galaxie befindet sich in Aufruhr. Weshalb der Jedi-Rat einen ihrer besten Jedi und Piloten entsendet, um den mysteriösen Störungen im Karthakk-System auf den Grund zu gehen. Im neuen Prototypen des Jedi-Starfighters fliegst du komplizierte Manöver, sprengst dich durch feindliche Schiffe und stellst dich dem Kampf gegen die übermächtige Handelsföderation.

Joy Ride Turbo verfügbar vom 16. bis zum 30. November auf Xbox 360 und Xbox One.

Verrückte Stunts und waghalsige Rennen gegen deine Freunde machen Joy Ride Turbo zu einem rasanten Abenteuer für große und kleine Rennspiel-Fans. Springe von Klippen, trainiere deinen wagemutigen Fahrstil und schalte zusätzliche Autos für weitere todesmutige Tricks frei.

Trailer zu Games with Gold November 2019.



Quelle: Xbox PM